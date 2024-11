Az egyéni versenyek véget értek az athéni Eb-n, s születtek ezüst-, és bronzérmek, értékes helyezések, de a hőn áhított aranyat csupán egy, Dohányos András veteránoknál érdemelte ki. Persze a point-fighting csapatversenye még hátra van, s ha érdekelt lesz valaki a Békés vármegyeiek közül, mint csapattag, akkor van esély az éremre.

Dohányos András a díjakkal

Fotó: BMHSZ

A sport különlegessége, hogy gyakran hiába tesz meg mindent a sportoló, nem biztos, hogy a várt siker is megérkezik. Ebben a cipőben járt ezen a versenyen Mezei Nikolett, a battonyai Barátság SE kitűnősége is, aki már kick-light-ban is a bíráskodás következtében vesztett. Most a light-contact döntőbe jutás következett volna. Edzője, Rádai Roland nehezen tudott napirendre térni a vesztett mérkőzés után:

– Niki mindent megcsinált, de a bírók nem voltak a toppon. A bolgár lány rengeteget szabálytalankodott, többször kifordult, megfogta Niki lábát, s egyszer sem figyelmeztették, de bennünket edzőket viszont igen. Mindent megtett, de már nem tudta, hogy mit csináljon, mik azok a technikák, amire majd pontot adnak neki. Ellenben a bolgárnak kislánynak minden egyes technikáját megadták. Az egyik bírónál nem működött a kék pontjelző.

Dohányos András visszavágott görög ellenfelének

A veteránok között Dohányos András (JALTE-Dohányos team) a kick-light döntőben vereséget szenvedett görög ellenfelével szemben, de light-contact döntőben visszaadta a kölcsönt, hiszen „leamortizálta” ellenfelét, akit leléptettek.

– A kick-light döntőn kicsit lelassultam, pár ponttal elment a döntő. A light-contact döntőben ugyanazzal a sráccal küzdöttem, akit nagyon megvertem, a második menetben le is léptették. Nem bírta az erős nyomást, kifordult, menekült, kilépett. Indítottam kézzel és lábbal fejeztem be, megsoroztam és győztem!

A szintén veterán korosztályú kondorosi Kovács Marianna két bronz-, és egy ezüstéremmel fejezte be az Eb-t. Litauszki László edző véleménye:

– Mindenképpen legalább egy vagy két aranyra számítottam. A sorsolásunk furcsa volt, hiszen a két kiemeltet, a két legtöbb pontot gyűjtőt rögtön összesorsolták. A svéd lány nagyon erős volt, de a mai döntőben megszorongatta Mariann, az első menetben vezettünk is Ezután jött egy fejrúgás és utána megfordult a meccs és a három pontot nem tudta Mariann már behozni. Úgy gondoltam, hogy ennél jobb eredményt fog születni, de hát egyszer fenn, egyszer lenn…