Százhalombattán Matrica Kupa néven rendeztek rangos úszóversenyt, amelyen a Gyulai Várfürdő sportolói közül ketten álltak rajtkőre, együtt nyolc számban bizonyíthattak. A 25 méteres medencében 37 klub 341 sportolója vetélkedett. A fürdővárosi fiatalok közül Cseresznyés Petra a 2009-ben és korábban születettek között a 100 méteres hátúszásban aranyérmes lett. Nem sokkal később a rövidebb, 50 méteres távot is megnyerte, a nap végén a 200 méteres hátúszásban sem talált legyőzőre. Matei Bryana-Anastasia a 16 évesek között a 200 méteres leány pillangóúszásban lett ezüstérmes.

A gyulai klub vezetőedzője, Vass Gyula így beszélt a tapasztaltakról: – A csúcsformát a rövidpályás utánpótlás országos bajnokságra időzítjük, így ez csak egy állomás volt az odavezető úton. Cseresznyés Petra a várt teljesítményt hozta, amit az érmes helyezései is alátámasztanak. Négy versenyszámot végig úszta, eredményei azt is előrevetíthetik, hogy Szegeden is odaérjen a dobogóra.