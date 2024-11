Gura Norbert: – A szokásos forgatókönyv szerint alakult a mérkőzés. Most is voltak jó periódusaink, ami után jött egy fáradtságból adódó rövidzárlat. Csak történnek velünk a dolgok a pályán, kapjuk a kosarakat, nem ütjük be a megfelelő időben a faultokat és így kialakul egy hátrány és futunk a mérkőzés végéig az eredmény után. Örülök annak, hogy mindenki játéklehetőséget kapott, a fiatalok jó energiával szálltak be.

Törőcsik Marcell: – Minden idegenbeli siker kifejezetten fontos és értékes. Nem volt könnyű találkozó, csalóka a végeredmény. Az első félidőben nem játszottunk jól, rengeteg volt a hiba, amit a hazai csapat könyörtelenül megbüntetett. A harmadik negyedben sikerült olyan felfogással kijönnünk a pályára, amivel sikerült a magunk javára billenteni a találkozót.

Békéscsabai KK–Százhalombattai KSE 71-92 (19-26, 21-21, 18-26, 13-19)

NB I.-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Radnóti, dr. Varga Z., Borgula.

Békéscsaba: Szarvas 3/3, BALOG G. 19/9, Cvijin 13/9, Kurtucz 8, HAJDU 17. Csere: Kovács J. 5/3, Csák, Botta-Dukát, Scherber 3/3, Erdős 3/3, Bagi, Nagy D. Edző: Gura Norbert.

Százhalombatta: CSÍK 15/3, Seregély 4, Kovács M. 7/3, Farkas S. 11/9, Habel 10/3. Csere: DR. POLLÁK I. 17/9, Pollák M. 2, Novák 3/3, Tóth B. 7, LÁNCOS 14/6, Fossong, Ye 2. Edző: Törőcsik Marcell.