A csabai kosarasok számára jól indult a meccs, az 5. perc tájára állandósították a 10 pont körüli előnyüket, amit azután meg is tartottak a negyed végig. A győriek lényegesen koncentráltabban játszottak a folytatásban. Jó védekezés mellett tűpontos távoli dobásokkal zárkóztak fel, és a szünetre már minimális előnyükkel térhettek a játékosok.

A csabai kosarasok a meccs feléig állták a versenyt. Archív fotó: Kiss Zoltán

Fáradni kezdtek a csabai kosarasok...

Kovács távoli kosarával és Kurtucz duplájával a második félidő elején még tartották a lépést a hazaiak. Minőségi pad hiányában azonban törvényszerűen jöttek elő a hibák. Ezt a Győr 12:0-s szériával büntette (26. p.: 39:51), és a negyed végi triplazáporból is jobban jött ki. Az utol tíz percben is a látogatók voltak hatékonyabbak, akik a meccs során szerzett 15(!) sikeres hárompontos dobásnak is tulajdoníthatóan, magabiztos győzelmet arattak.

Gura Norbert: – Nem ilyen eredményre számítottunk. Nagyon szerettünk volna hazai pályán bizonyítani az öt vereség után.Voltak biztató periódusok, például az első negyed vagy az egész első félidő. Utána elfáradtunk fejben, fizikálisan és elkezdtünk rossz döntéseket hozni, görcsössé válni, amiket a Győr rendre megbüntetett. Mindenképpen mentalitást és hozzáállást kell váltsunk.

Lógár Bence: – Az elmúlt két-három hétben megváltozott a csapat hozzáállása. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb lett és ez meg is látszik az eredményeken, illetve a mutatott játékon.

Békéscsabai KK–Agrofeed UNI Győr 60-83 (24-14, 10-21, 14-27, 12-21)

NB I.-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Sallai, Domán, Fülöp.

Békéscsaba: Kovács J. 6/6, BALOG G. 20/9, Cvijin 5/3, Kurtucz 7, HAJDU 19. Csere: Szarvas 3/3, Csák, Botos. Edző: Gura Norbert.

Győr: Kámán K. 8, Horváth Á. 7/3, Nagy T. 12/12, Linczmaier, KÁMÁN B. 14/6. Csere: BAKON 32/21, Gombos 3/3, Köcse 7, Dani. Edző: Lógár Bence.