A csabai kosarasok dicséretére szóljon, hogy mindvégig nyílt csatára késztették a házigazdákat. A Duna-partiak a nyitó negyed második felében vették át a vezetést és ezt a szünetig 18 pontra tornázták fel. A vendégek főként védekezésben estek vissza a meccs ebben a szakaszában, amiben közrejátszott, hogy a padról nem jött hatásos segítség.

A csabai kosarasok tavaly idehaza legyőzték a haraszti csapatot, tavasszal viszont súlyos vereséget szenvedtek tőle. Archív fotó: Für Henrik Békés Megyei Hírlap

Becsületből mentek a csabai kosarasok

A pihenő viszont jó tett az alapembereknek. Hullámzott ugyan a játékuk, de becsületből mentek, és öt pontot sikerült faragniuk hátrányukból a harmadik negyed végére, ezzel pedig megcsillant a fény az alagút végén. A záró tíz percre azonban magukra találtak a helyiek és egyértelművé bebiztosították a sikerüket.

Gura Norbert: – A Haraszti kellően agresszívan, jó dinamikával játszott és a gyors indításból szerzett kosaraikkal rendre megbüntették a hibáinkat. Ugyanakkor nekünk is voltak jó periódusaink, különösen a harmadik negyedben. Ha ott még egy kicsit koncentráltabbak vagyunk a lepattanóknál és taktikusabban ütjük be a faultjainkat, akkor egy szorosabb, akár tíz pont körüli különbség is lehetett volna a végén.

Dunaharaszti MTK–Békéscsabai KK 98-77 (21-16, 31-18, 21-26, 25-17)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Dunaharaszti, 200 néző. Vezette: Nepp, Gombos, B. Németh.

Dunaharaszti: Simonics O. 9/3, Bus 8/3, Burai 10/6, HORVÁTH N. 21/16, TÓTH K. 23/9. Csere: Vincz 10/6, Dorogi, Törzsök, PAFFÉRI 10, Rozs 7, Bocsárdi. Edző: Ughy Albert.

Békéscsaba: Kovács J. 11/9, BALOG G. 17/3, CVIJIN 19/9, Kurtucz 5, HAJDU 19/9. Csere: Vodila 6, Scherber, Csák, Botta-Dukát, Erdős, Botos. Edző: Gura Norbert.

A mérkőzést ITT tekintheti meg.