Cifra Tibor alakulata sokkal motiváltabban kezdte a meccset, mint három nappal korábban a veszprémiek elleni bajnokin. Ennek ellenére a 8. perc elején Boros találatával 6–4-re vezetett a fővárosi együttes. A következő nyolc minutát viszont rémálomként élhettek meg. Rontott támadások és eladott labdák miatt Sunajko Filip révén csak a 17. percben született meg a látogatók 7. gólja, ám addigra a hatos szériát kiépítő házigazdák már tíznél jártak. És ez a lendület a 14–10-ig ki is tartott. Ekkor Kepess János értékesítette a második hétméteresét. A játékrész hajrájára magára talált az élvonalbeli alakulat és Luka Groff vezérletével minimalizálta hátrányát a szünetig.

Cifra Tibor együttesében több kimagasló teljesítmény volt, az egyik közülük Kepess Jánosé. Fotó: Gazsó János

Újra lendületet vett Cifra Tibor együttese

Szabó Ádám hozott új lendületet a pihenőről visszatérve. Találataival pillanatok alatt visszaállították a négygólos különbséget, sőt a 37. percben már 23–17-es hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A hét a hat elleni támadások sem hozták meg a várt hatást a PLER csapatánál. A 40. minutában 26–19-es állásnál ezért Lepsényi Sándor játékmegszakítással próbálta megtörni a békésiek örömjátékát. Feszesebben védekezett és pontosabban támadott ezután a látogató, fokozatosan közeledve a házigazdákhoz. Amikor négyre közelítettek, Cifra Tibor is friss tanácsokkal látta el övéit, ám Kepessnek csak 27–25-nél sikerült megállítania a felzárkózást. A meccs utolsó negyedére izgalmassá vált a meccs. Breuer Marcell kétszer is fontos gólt dobott 32–30-ra alakítva az eredményt. Majd Takács kapus mutatott be bravúrokat, meggátolva, hogy a lendületbe jövő vendégek egyenlíthessenek. A 58. percben még egy kétségbeesett időkérésük volt, ám ekkor már nem tudtak kifogni a házigazdák kapusán, Breuer pedig beállította a végeredményt.

Cifra Tibor: – A hétvégi sokk után ez a mérkőzés megmutatta milyen potenciál rejlik a csapatunkban. Örülök annak, hogy a szurkolóinknak is meg tudtuk mutatni, a továbbjutásból ők is nagy szerepet vállaltak.

PV-CENTRAL Békési FKC–PLER Budapest 34–31 (17–16)

Magyar Kupa férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 150 néző. Vezette: Paska Dániel, Vastag Sámuel.