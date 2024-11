Cifra Tibor tanítványai bátran és pontosan kezdtek, Kepess János vezérletével 5–2-es vezetésre szert téve. A kapuban Takács Szabolcs „krétamód” fogott, a támadásokat pedig jó százalékkal értékesítették a házigazdák, ezzel pedig a csoport élmezőnyéhez tartozó vendégek nehezen tudták tartani a lépést. A 14. perctől magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a békésiek és 8–6-os állásról egy hatos szériával tekintélyes előnyt szereztek. A rutinos vecsésiek több dologgal is próbálkoztak, hogy megfékezzék a helyieket, de mindenre volt hatásos reakció, így a szünetre is tekintélyes fór maradt a csapatok között.

Cifra Tibor kapusai is magas szintet hoztak. Archív fotó: Jenei Péter

Lendületben maradt Cifra Tibor legénysége

Ugyanez a lendület jellemezte a békésieket a második felvonásban. A látogatók szívósan próbáltak zárkózni, de minden kísérletük dugába dőlt. A gólgyártást Kepesstől ebben az időszakban Breuer Marcell vette át, aki negyedóra alatt négyszer vette be a vendégek kapuját. Sok volt a jó teljesítmény hazai oldalon, a szurkolók pedig űzték kedvenceiket, akik igazi örömjátékot nyújtva már tíz góllal is vezettek, ebből pedig nyolcat meg is őriztek a találkozó végére.

Cifra Tibor: – Negyvenöt percig az idény eddigi játékával harcoltunk ki magabiztos előnyt. Örülök annak, hogy mindenkinek lehetőséget tudtam biztosítani. A közönségünk egy igazi nagybetűs csapatot láthatott a pályán.

PV-CENTRAL Békési FKC–Vecsési SE 29–21 (16–9)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Haskó Tamás Károly, Natkai Norbert.

Békés: TAKÁCS 1 – KEPESS 7 (3), HORVÁTH L. 4, HASZILLÓ 4, Árpási 2, Varsandán 1, Novák Zs. 2. Csere: Vígh, Markóczy (kapusok), Kovács Sz., Balogh B., Sütő, Szabó Á. 1, Novák E., DOBOS 3 (1), BREUER 4. Edző: Cifra Tibor. A Vecsés legjobb gólgóldobója: Gáspár 7 (1).

Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 4/3.