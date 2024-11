Cifra Tibor tanítványai 3–1-es etappal indították a meccset. A házigazdák próbálták tartani a lépést és Bátky találatával a 11. percben 5–4-re zárkóztak fel. Itt azonban gyakorlatilag véget is ért számukra a találkozó. A békésiek védekezése, illetve Takács Szabolcs védései megoldhatatlan feladat elé állította őket. Tíz minután keresztül képtelenek voltak betalálni, eközben pedig Horváth Lászlóék alaposan megszórták a kapujukat (22. p.: 4--14). A kilences széria hatására kialakult tekintélyes különbség a szünetig stabilan megmaradt.

Cifra Tibor tanítványai, így Kepess János is, tarják remek formájukat. Fotó: Gazsó János

Lendületben maradt Cifra Tibor alakulata

Az első félidő kezdetéhez hasonlóan, a pihenő után is Haszilló Gergő és Kepess János góljaival lendült játékba a vendégcsapat. A csömöriek becsületére szóljon, hogy a reménytelen helyzetben sem törtek meg, és igyekeztek közelebb férkőzni. A békésiek azonban stabilan védekeztek, olykor Takács Szabolcs is bemutatott egy-egy bravúrt, ez pedig elég volt a 8-10 gólos fór megtartásához. Az utolsó tíz perchez érkezve, a szaporodó technikai bakik miatt 16–24-es állásnál Cifra Tibor magához kérette játékosait. Amolyan biztonsági időkérés volt ez, hiszen veszély különösebben nem fenyegette csapatát, de nyilván nem szerette volna azt sem, hogy az addig pislákoló csömöriek fellángoljanak. Nem is tartogatott fordulatot a végjáték, a viharsarki gárda magabiztosan szerezte meg az újabb két pontot.

Cifra Tibor: – Parádés első félidővel megalapoztuk annak a lehetőségét, hogy a második félidőben a keret valamennyi tagjai pályára léphessen. Ekkor is magabiztosan menedzseltük a kiharcolt előnyünket. A mai teljesítményért mindenkinek jár a gratuláció.

Csömör KSK–PV-CENTRAL Békési FKC 21–30 (6–16)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Csömör, 100 néző. Vezette: Csányi Tibor, Tóth Dávid.

Békés: TAKÁCS – KEPESS 7 (2), HASZILLÓ 7, Dobos 2, Árpási, Varsandán 1, Novák Zs. 2. Csere: Markóczy 1 (kapus), Kovács Sz. 4, Breuer 2, Novák E. 1, Horváth L. 3, Balogh B., Sütő, Szabó Á. Edző: Cifra Tibor. A Csömör legjobb góldobói: Tóth Fekete 5, Mészáros 5, Bátky 3 (1).

Kiállítások: 10 perc + Bátky az 58. percben kizárva, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.