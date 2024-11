Nem is kezdődhetett volna jobban a mérkőzés, ugyanis a vendégek első találatára néggyel válaszoltak a csabaiaknak. A folytatásban őrizték előnyüket, amely egy alkalommal öt gól fölé nőtt, ám a végjátékban nagyot hajrázott az ellenfél, de befogni már nem tudta a a viharsarki együttest.

Zsilák László: – A mai mérkőzés szöges ellentéte volt a múlt hetinek. Akkor Cegléden rosszul kezdtük a találkozót, majd a sorok rendezése után belehúzott a csapat, most viszont hamar előnyre tettünk szert, és sokan úgy gondolhatták, megvan ez a mérkőzés is. Vezetésünk birtokában egyre fegyelmezetlenebben játszottak fiataljaink, a csongrádiak kontrái pedig ültek. Hozzátartozik, hogy büntetőink is kimaradtak, sok kapufát lőttünk, és az emberelőnyös helyzetek kihasználásával is adósak maradtunk. Egyszóval nem játszott elég élesen a csapat, ez a teljesítmény a jövő héten kevés lesz az Angyalföld ellen. Ma igazán a három pontnak örülhetünk.

Az élcsoport állása, serdülők: 1. Szentes 21, 2. Békéscsaba 15, 3. Cegléd 15.

Békésút-Békéscsaba–Csongrádi VVSE 31–6 (9–0, 7–2, 4–2, 11–2)

Országos bajnokság, ifjúságiak, Békéscsaba. V.: Kollarics, Rapavi. Békéscsaba: Gyuricza – Budai 2, Such 2, Tasnádi 2, Hajdu A. 3, Pallag 2, Zimbran 1. Cs.: Korcsok P. (kapus), Orosz B. 2, Suhajda Z. 5, Szatmári L. 5, Szathmáry Zs. 2, Pónya O. 1, Szanyi 4. Edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 6/4, ill. 11/1. Büntetők: 1/0, ill. 3/2.

Erődemonstrációt tartott a Békéscsaba, amely az első negyedben kilenc gólt dobott, amire nem is érkezett válasz. Sőt, csak 13–0 után tudott eredményes lenni a csongrádi alakulat, amely ellen végül nagy gólkülönbséggel nyertek a Békés vármegyeiek.

Ajtai Miklós: – Nem igazán szeretem az ilyen mérkőzéseket, mert még gyakorlásnak is kevés, és véletlenül sem akarom lenézni mai ellenfelünket. Annyiból azért hasznos volt ez a találkozó, hogy olyanok is bemutatkozhattak, akik eddig még az ifjúságiak között nem kaptak lehetőséget. Sűrűn cseréltem, hogy mindenki sok lehetőséget kapjon, amit meg is hálált a csapat. A mai nagy gólkülönbségű győzelmünk remélem önbecsülést is eredményezett.