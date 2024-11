Szépen teljesítettek a Békésút-Békéscsaba fiataljai, a három mérkőzésből hat pontot behúztak, s nem sok kellett ahhoz, hogy még tovább gyarapítsák egységeiket.

Pallag Nándor a Békésút-Békéscsaba serdülő és az ifjúsági csapatának mérkőzésén is fontos szerephez jutott

Fotó: Fotó: csabapolo.hu/T. Petka Anita

A Békésút-Békéscsaba ificsapata sem állt messze a pontszerzéstől

Ceglédi VSE–Békésút-Békéscsaba 9–17 (2–5, 4–2, 2–7, 1–3)

Országos bajnokság, alapszakasz, gyermek korcsoport, Cegléd. V.: Orosz, ifj. Kádár.

Békéscsaba: Veszeli – Machlik 1, Bódi 4, Hajdu Á. 3, Czupper 3, Nánási 3, Suhajda S. Cs.: Restye Zs. 1, Balogh Cs. 1 (1), Tóth Z., Uhrin Zs., Uhrin B. 1, Szeidler, Lantos, Balogh B. Edző: Fodor Ádám. Gól emberelőnyből: 7/2, ill. 5/1. Büntetők: 2/1, ill. 1/1.

A csabai fiatalok erődemonstrációt tartottak már a mérkőzés kezdetén (0–4), ám a harmadik negyed elejére megközelítette csapatukat a házigazda (7–8). A folytatásban azonban újra rákapcsolt a legénység, és végül nagy különbségű győzelmet aratott.

Fodor Ádám: – Most fordított volt a játékunk, mint legutóbb a Szentes ellen. De még ezúttal is maradt hiányérzetem, ugyanis két és fél negyeden át remekül játszott a csapat, másfél negyeddel azonban adós maradt. Az utóbbit, gyenge védekezésünket a ceglédiek ki is használták. Erős csapatok ellen nem szabad ennyit hibázni. Amikor jól futott a szekér, minden a megbeszéltek szerint zajlott a vízben, szép dolgokat produkáltak a fiatalok, fegyelmezetten játszottak. Aminek viszont örülök, az a három pont, mert a győzelmek nagyon kellenek ahhoz, hogy a mezőny első harmadába kerüljünk. Sőt, az is örömteli, hogy minden gyerek sok játékpercet kapott ezen a találkozón.

Az élcsoport állása: 1. Szentes 18, 2. Csongrád 15, 3. Angyalföldi SI 15, 7. Békéscsaba 9.

Ceglédi VSE–Békésút-Békéscsaba 10–12 (4–2, 2–3, 1–2, 3–5)

Országos bajnokság, serdülők, Cegléd. V.: Szabó Xénia, Orosz.

Békéscsaba: Krizsán – Such 1, Suhajda Z. 1, Szatmári L. 2, Bazsó, Pónya O. 4 (1), Pallag 2. Cs.: Gyuricza (kapus), Korcsok N. 1, Szathmáry Zs., Zimbran 1, Orosz R., Csüllög, Fölker. Edző: Zsilák László. Gól emberelőnyből: 8/4, ill. 8/3. Büntetők: 5/5, ill. 2/1. Kipontozódott: Hugyi.