Zsilák László: – Nehéz mérkőzésre számítottam, ami be is jött. Ebben a mezőnyben egyetlen csapatot sem szabad félvállról venni. Támadásokban időnként akadt egy kis pontatlanság, s voltak rossz passzok is, ám a védekezésünk most is jól működött, és a nap folyamán láttam gyönyörű megoldásokat is. Csapatként jól muzsikált a társaság, és remek egyéni megoldásokat is követhettünk. A bajnokság eddigi mérkőzései után a kapott gólok számában is jól állunk, amit a hatásos szoros emberfogás is nagyban segített az év folyamán.

Az élcsoport állása: 1. Szentes 24, 2. Békéscsaba 18, 3. Cegléd 18.

Békésút-Békéscsaba–Angyalföldi Sportiskola Budapest 10–13 (3–3, 3–1, 2–4, 2–5)

Országos bajnokság, ifjúságiak, Békéscsaba. V.: Pásztor, Juhász. Békéscsaba: Korcsok P. – Budai, Suhajda Z. 2, Szatmári L. 2 (1), Szanyi, Hajdu A. 2, Pallag 3 (1). Cs.: Such 1, Szathmáry Zs., Zimbran, Pónya O., Korcsok N. Edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 7/2, ill. 2/2. Büntetők: 3/2, ill. 2/2.

Egészen jól mutatott az eredményjelző a félidőben, ugyanis ekkor két góllal még a csabaiak vezettek (6–4). A térfélcsere után viszont az éllovas angyalföldiek fordítottak, de még a záró negyed végén is teljesen nyílt volt az állás (8–8). A finist jobban megnyomták a vendégek, jutalmuk a három pont lett.

Ajtai Miklós: – Titkon bíztam abban, hogy az éllovas ellen meglepetést okozhatunk. Nem sok hiányzott hozzá. Végül is a vereség ellenére visszakaptam a csapattól, amit kértem. Fontos volt, hogy az egyébként rendkívül gólerős Haupert Gergőt kevés gólon tartsuk, ez bejött. Bár vereséget szenvedtünk, de nagyon büszke vagyok a csapatra, annál is inkább, mert a gárda felének, a serdülő korosztályúaknak ez már hatodik-hetedik negyed volt ma. Nem tudok hibákat felhozni, a mezőnyben is mindenki jól tette a dolgát, és a kapusaink is remekül fogtak.

Az élcsoport állása: 1. Angyalföldi SI 23, 2. Debrecen 21, 3. Szentes 19, 8. Békéscsaba 9.