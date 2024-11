A még ifjúsági korú Garamvölgyi Kasszandra kezdett a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE emelői közül az 59 kg-os súlycsoportban. Szakításban két sikeres gyakorlatával egyéni csúcsig jutott (67 kg) és a szakítás után második helyen várta a lökést. Itt már nem hibázott és egy kitűnő harmadik próbálkozással megnyerte a versenyt. A lökés nem csak egyéni, de országos ifjúsági csúcsot is ért (88-ról 89 kg) összetett eredménye pedig egyéni rekord 156 kg.

Kitettek magukért a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE versenyzői

Fotó: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE

Fekécs Noel újra aranyat hozott a Békéscsabai Súlyemelő és Szabaidő SE-nek

Fekécs Noel a súlycsoportjában címvédőként és bajnokesélyesként érkezett Tatabányára. Parádésan kezdett, szakításban három hibátlan gyakorlatot mutatott be és 4 kg-os előnyre tett szert, ellenfele előtt 92 kg-ig jutott.

– Ez az előny megnyugtató volt, mivel Noel a nagy lökők közül való, ami meg is látszott az első próbálkozásával (112 kg) már biztosan nyert a súlycsoportjában – beszélt tanítványa versenyéről Bökfi János, a csabaiak edzője. – Ezután nem volt más feladatunk, csak az országos ificsúcsok megjavítása. Meg is mutatta, hogy mire képes: 122 kg-ra ment, amivel 213-ról, 214-re megjavította az összetett országos csúcsot, amit követett a harmadik gyakorlata, a lökésrekord megjavítása. Az előző 216-ost is őt tartotta és egy kilóval javított, ezzel a két perccel korábban felállított összetett csúcsát újra megjavította. Az összetett eredménye 219 kg, ezzel fölényesen nyert.

Gulyás Milán a mezőny legfiatalabb tagjaként 15 évesen (rajta kívül a férfiaknál a serdülőként senki nem jutott be egy súlycsoportba sem) a 81 kg-osok közé negyedikként kvalifikálta magát.

– Nagy küzdő, amit a szakításnál be is bizonyított, hiszen három jó gyakorlatával a 118 kg-os országos serdülő csúcsig jutott és harmadik helyen várta a lökést. Utóbbiban az volt a célunk, hogy tartsuk a megszerzett szakításelőnyt. Ez sikerült, két jó gyakorlatot mutatott be és 139 kg-al meglett a harmadik hely – részletezte az edző.

Vasárnapra a nehézsúly képviselői kerültek sorra. Nagy Zsolt a 96 kg-ban nagy reményekkel indult. A felkészülését a nyáron egy deréksérülés akadályozta, de végül elég szépen formába lendült, ami a szakításán jól látszott, három jó gyakorlatával 130 kg-ig jutott és vezette a versenyt. Lökésben hatalmas csatát vívtak kisbéri ellenfelével, az utolsó gyakorlatnál dőlt el a verseny.