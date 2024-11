A Békéscsabai Előre Úszó Klub tradicionális versenyének ez évi zárásának a Gyulai Várfürdő 50 méteres, sátortetővel ellátott medencéje adott otthont. Húsz egyesület delegálta utánpótláskorú úszóit, összesen 260 fiatal állt starthoz, 798 rajtot teljesítve. Az egynapos eseményt három romániai klub részvétele emelte nemzetközi rangra.

Békés vármegyéből a nyolc klub közül hét egyesület indított úszót, csak a gyomaendrődiek hiányoztak.

A Békéscsabai Előre Úszó Klub gyulai rendezvényén nagy volt a versenykedv. Fotó: Kiss Zoltán

A Békéscsabai Előre Úszó Klub az éremtáblázat élén

Az éremtáblázat élén nem meglepően a legnépesebb küldöttséggel, 66 indulóval jelentkező békéscsabaiak végeztek (26 arany-, 37 ezüst- és 28 bronzéremmel), megelőzve a gyulaiakat (16, 9, 6) és a Hód Úszó SE-t (15, 17, 6). A békésiek a hetedik (7, 4, 7), a szarvasiak a kilencedik (5, 2, 7), az orosháziak a 13. (2, 0, 3), a tótkomlósiak a 16. (1, 6, 3) helyen végeztek, a tritonosoknak nem jutott medál.

A háromfordulós esemény előéletéről és az utolsó forduló történéseiről Szarvas János, az Előre Úszó Klub vezetőedzője adott összefoglalót: – A versenyünk három fordulójában most nem a csapatok gyűjtötték a pontokat, hanem a gyerekek egyénenként. Mégpedig öt utánpótlás évjáratban az 50, a 100 és a 200 méteres távokon. Az úgynevezett LEN-pontszámok kerültek az elért eredmények mellé, ezeket összeadjuk, és így alakul ki a végső sorrend. Ezek e napokban éppen feldolgozás és ellenőrzés alatt állnak, jövő héten ünnepélyes keretek között kerül sor az eredményhirdetésre Békéscsabán, a sportcsarnok VIP termében, ahol az első hat helyezett nemenként és évjáratonként díjazásban részesül támogatónk, a Dig-Build Kft. jóvoltából.

Az eredeti kiírás szerint Békéscsabán került volna sor a harmadik fordulóra, miként az első kettőre. Változott a helyszín, Gyulán versenyeztek a fiatalok.

– Ilyenkor sátortető van az Árpád fürdő fölött, aminek így a befogadóképessége nem éri el a kétszáz főt. Sejtettük, hogy az év vége felé nagyobb lesz a versenyzési kedv, ezért már előre felvettük a gyulaiakkal a kapcsolatot. Igaz, hogy ott is sátortető van az „ötvenes” medence fölött, ám a körülötte lévő tér jóval nagyobb, akár négyszázan is elférnek, ráadásul ott van közvetlen mellette a 25 méteres fedett medence is, ami bemelegítésre, levezetésre alkalmas. Két héttel a nevezések lezárása előtt már láttuk, hogy a vártnál többen jönnének a Dig-Build Viharsarok Kupára. Ezért került át a záróforduló a Várfürdőbe. Annak nagyon örülünk, hogy fogadókészek voltak a gyulaiak, akik örömmel vették, hogy náluk zajlik le ez a viadal – indokolt a szakember.

A népes mezőny, illetve sok klub nevezése pedig betudható az év végének. A fiatalok tulajdonképpen egy egész éves fejlődésről tesznek ilyenkor tanúbizonyságot. Erről így vélekedett az edző:

– Sok klubban, így nálunk is, prioritást kap ilyenkor, hogy sok fiatal még teljesítheti az aranyjelvényes szintet. Ennek az a nagy jelentősége, hogy a Magyar Úszó Szövetség egyik támogatási formája: ki hány aranyjelvényes szintű eredménnyel rendelkezik. Nekünk ebből a szempontból remekül sikerült a verseny, ugyanis közel húsz újabb szintes eredményünk lett. Sőt, az egész év folyamán átléptük a nyolcvanat.

Illusztris vendégből sem volt hiány a Várfürdőben. Schmidt Ádámról, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkáráról van szó, aki díjátadóként is közreműködött a versenyen… Úgy került a fürdővárosba, hogy követte tízéves leányát, aki a Budapesti Honvédban úszik, nem mellesleg remekül szerepelt az eseményen.