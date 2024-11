Csendes mezőnyjátékkal teltek az első percek, mígnem a 12. percben Zuigéber jobb oldalról, az alapvonal közeléből középre ívelt labdájára Rétyi érkezett, aki közelről fejelt, ám a Békéscsaba kapusa, Uram bravúrral a jobb kapufára tolta a labdát.

Szabó Bálint (jobbra) ezúttal a Békéscsaba egyik motorja volt

Fotó: Bencsik Ádám-archív

A szünet után jött a Békéscsaba győztes gólja

A folytatásban sem rágták le izgalmukban a körmüket a didergő szurkolók. A budafokiak többet birtokolták a labdát, ám ha módjuk nyílt, a csabaiak is igyekeztek támadásokat vezetni, de helyzetekig nem jutottak el.

A 22. percben Elek Bence riogatta a vendégeket, de lövése kapu mellé szállt.

Hogy azért volt veszély a kósza csabai kontrákban, az a 25. percben derült ki: Gyenti jobb oldali beadása után Zádori előrevetődve a kapu mellé fejelte a labdát. Ezután Szabó Bence veszélyeztetett a hazaiak részéról, de távoli lövése elszállt a kapu fölött. A 29. percben Szabó Bálint beívelése után ismét Zádori veszélyeztetett fejjel. A félidő utolsó negyedórájára fordulva sokkal aktívabbá vált a Csaba a budafoki kapu előtt. A 31. percben egy támadáson belül kétszer is gólt lőhettek volna, de előbb Zádori, majd Mikló lövésébe is beleléptek a védők. A gólra hiába vártak a szurkolók, a szünetig egyik oldalon sem találtak be.

A második félidőből hét perc telt el, amikor egy pontos Mikló-beadás után a jó helyen álló Gyenti Kristóf fejelt a hazai kapuba. Négy perccel később Mikló növelhette volna a csabaiak előnyét, de Horváth kapus a helyén volt. A hazaiakat sokkolta a gól, erejükből csak mezőnyjátékra futotta, a 80. percig egyáltalán nem voltak veszélyesek a csabai kapura. Ekkor egy jobb oldali szöglet után Elek Bence fejjel egyenlíthetett volna, de Uram a levegőben úszva a kapu fölé tolta a labdát, majd az újabb szöglet utáni kavarodás után is kimaradt egy Elek-ziccer. Ebben az időszalban már egyértelműen a budafokiak játszottak fölényben, szinte minden támadásukban benne volt a gólveszély. A hosszabbításban Zuigéber és Lorencz is betalálhatott volna, utóbbi közeli lövése a kapufát érte. A játékvezető öt percet hosszabbított, de a csabaiak ellenálltak a hazai rohamoknak és megszerezték a rendkívül értékes három bajnoki pontot.