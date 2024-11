A két csapatot tizenegy pont és 13 hely választotta el egymástól a mérkőzés előtt. Nem jelentett meglepetést, hogy a Békéscsaba 1912 elsősorban védekezésre rendezkedett be a tavaly még NB I.-ben szereplő, jelenlegi éllovas Kisvárda otthonában.

A Békéscsaba 1912 Előre a mezőnyben egyenrangú ellenfele volt a Kisvárdának, ám egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt elszálltak a pontszerzési reményei

Fotó: Kisvárda FC/Móricz Csaba

Az első negyedóra eseménytelenül telt el, igazán komoly lehetőség a Várda előtt is csak egy – Mesanovic veszélyes fejese – adódott. Amikor a csabaiak ritkán előremerészkedtek, próbáltak helyzeteket kialakítani, de a piros mezes hazaiak is jól zártak hátul. A második nagy helyzet is a hazaiak előtt adódott a 30. percben, de Jovicic fejesét Uram János védte.

A hajráig tartotta magát a Békéscsaba 1912 Előre

Az utolsó tíz percben a csabaiak is bátrabbá váltak, egyre többször tűntek fel a hazai 16-os környékén, sőt, ha Kovács Marcell nem véd nagyot, Hursán György jól meglőtt labdája a hálóban köt ki.

A kontrákban bíztak a második félidőben is a vendég békéscsabaiak, az 58. percben Hodonicki került ígéretes helyzetbe, de lövésébe beleléptek a védők. A szöglet után Albert István fejese után kis híján megszerezte a vezető gólt az Előre.

A 66. percben kényszerű cserét kellett végrehajtani Csató Sándor vezetőedzőnek, a sérült Czékus Ádámot Sármány Kristóf váltotta. A hazaiak fokozták a nyomást, sorra végezhették el a szögleteket, a az egyik ilyenből megszületett a várdaiak vezető gólja, amikor a csereként beállt Molnár Gábor parádés megmozdulással, sarokkal vette be a csabaiak kapuját.

A hajrában Soltész Dominik, majd Jasmin Mesanovic lövését kellett hárítania Uram Jánosnak, de a ráadásban a lilák is kihagytak egy ordító helyzetet, így egy nem túl magas színvonalú mérkőzésen az esélyesebb Kisvárda kaparintotta meg a három bajnoki pontot. A szabolcsiak zsinórban ötödik bajnoki győzelmüket könyvelték el.

70. perc: Soltész Dominik jobb oldali szöglete után a csereként beállt Molnár Gábor háttal állva a kapunak ballal, sarokkal tette bele a lábát a labdába, amibe a meglepett Uram János már csak későn tudott bele érni 1–0.

Csató Sándor: – Sajnálom, mert sokkal több volt ebben a mérkőzésben. Stabilan, zártan védekeztünk és kontrákból igyekeztünk veszélyeztetni. A végjátékban egy váratlan megoldás után gólt kaptunk, de a végén nekünk is volt egy nagy helyzetünk. A döntetlen talán igazságosabb lett volna, mert sokat tettünk érte.