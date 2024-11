A verseny súlyát mutatta, hogy a nemzetközi szervezet vezetője, Kancho Gerard Gordeau 9 danos nagymester is itt volt fivérével, Nico Gordeau-val. A jól megszervezett, gördülékeny és színvonalasan megrendezett eseményt dr. Mészáros János VIII.DAN, a Magyar karate Szövetség elnöke nyitotta meg. A versenyre felkészült versenyzők érkeztek, különösen a felnőtt küzdelmek zajlottak magas szinten. A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül három klub versenyzői léptek tatamira.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség kötelékébe tartozó gyulai Samuray Kyokushin Karate SE csapata

Fotó: BMHSZ

Eredményesen szerepeltek a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai

Eredményesen szerepeltek és azok is helytálltak, akik most nem tudtak a dobogóra felállni. Elégedettek lehettek az edzők – Zsiga Zsolt, Magony Hajnalka (mindkettő Orosházi Kyokushin Karate SZK), Gyenes Sándor (Nintai Kyokushin Karate Klub, Sarkad) és Szabó Ferenc (Samuray Kyokushin Karate SE, Gyula) is, tanítványaik négy arany-, négy ezüst-, és öt bronzéremmel térhettek haza.

Békés vármegyei eredmények. Kumite (küzdelem) szabályrendszer. Felnőtt. 95 kg: 2. Varju Csaba (Nintai Kyokushin Karate Klub Sarkad). Junior: 3. Balogh Mirjam, 3. Molnár Mercédesz (mindkettő Samuray Kyokushin Karate SE, Gyula). Serdülő, U14: 2. Szalai Brendon, 3. Rácz Béla (mindkettő Sarkad). Gyermek I. korcsoport: 1. Rácz Izmael (Sarkad). Gyermek II. korcsoport: 1. Györki Zsolt, 3. Orbán Félix, 3. Szokolai Bence (mind Orosházi Kyokushin Karate SZK).

Kata (formagyakorlat) szabályrendszer. Junior: 2. Óvári Lianna (Gyula). Serdülő: 2. Fábián Tamás (Orosháza). Gyermek I. korcsoport: 1. Szabó Petra (Gyula). Gyermek II. korcsoport: 1. Pintér Bálint (Orosháza).