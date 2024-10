A II. osztály északi listavezetője nem tartozik a veretlen csoportelsők közé. A magyarbánhegyesiek most a nagy küzdő hírében álló Csabacsűd otthonában lépnek pályára, közvetlen riválisaik viszont vendéglátók lesznek. Az apácaiak és a berényiek is szebb reményű, ám mérsékelten rajtoló együttest fogadnak, a csabai vasutasok pedig a sereghajtóval szemben gyűjtenék be első házon kívüli pontjaikat.

A veretlen csoportelsők táborát gyarapító zsadányi csapat mellett a III. osztály északi divíziójában még a Békés II. és a Vésztő sem kapott ki ősszel. Fotó: Kiss Zoltán

A program. Északi csoport, 7. forduló. Október 5., szombat, 15.00: Mezőberényi LE (3.)–Békésszentandrási HMSE (8.), Csanádapácai EFC (2.)–Dobozi SE (5.), Köröstarcsai KSK (9.)–Békéscsabai MÁV SE (6.). Október 6., vasárnap, 15.00: Csabacsűdi GYLSE (7.)–Magyarbánhegyesi FC (1.). Szabadnapos: Sarkadkeresztúri SE (4.).

A Déli csoport veretlen éllovasa, a Szabadkígyós szabadnapos lesz hétvégén, ezt használhatják ki a közvetlen riválisok, hogy faragjanak a hátrányukból. Közülük az elekiek a meglepetésekre képest Csorvást, a lőkösiek pedig a pont nélkül szerénykedő Újkígyóst fogadják jó kilátásokkal. Az egy meccsel kevesebbet játszó Mezőmegyer és Végegyháza is saját közönség előtt gyarapítaná pontjai számát.

A program. Déli csoport, 7. forduló. Október 5., szombat, 15.00: Eleki USE (2.)–Csorvási SK (6.), Mezőmegyer SE (4.)–Tótkomlósi TC (5.), Végegyházi SE (7.)–Battonyai TK (9.). Október 6., vasárnap, 15.00: Lőkösháza KSK (3.)–Újkígyós FC (8.). Szabadnapos: Szabadkígyósi SZSC (1.).

A Kamut biztosan a veretlen csoportelsők között marad

A III. osztályú bajnokság Északi csoportjában Zsadányban vívják az első számú meccset, ahol a szintén veretlen, sőt még pontot sem vesztő Vésztő lesz a vendég. Az Okány a Sarkad ellen iratkozna be, erre a sereghajtó Bucsának most nem lesz módja, mivel szabadnapos lesz.

A program. Északi csoport, 5. forduló. Október 5., szombat, 15.00: Okány KSK (6.)–Sarkadi KLE (4.), Zsadányi KSE (1.)–Vésztői TK (3.), Kötegyáni FC (5.)–Békési FC II. (2.). Szabadnapos: Bucsa SE (7.).

A Közép csoportban az első és az utolsó lesz a szabadnapos, a tabella szomszédok pedig egymással csapnak össze. Talán egy árnyalatnyival a hazai együttesek térfelén mutatkozik több sansz a pontszerzésre, de a korábbi eredmények is azt mondatják, hogy erre nem érdemes mérget venni.

A program. Közép csoport, 5. forduló. Október 5., szombat, 12.30: Mezőmegyer SE II. (4.)–Telekgerendási LSC (5.). 15.00: Gádorosi LSE (3.)–Kardos KSK (2.). Szabadnapos: Kamuti SK (1.), Gerlai SE (6.).