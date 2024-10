A Vasas magabiztosan kezdett és Zavaczki találatára hattal válaszolt. Az időkérés nyugtatóan hatott, Petri Ildikó és Jáhn Krisztina eredményességével, valamint Reszegi Eszter védéseivel a 21. percre 8–11-re zárkóztak fel az orosháziak.

Domokos Dalma egy góllal járult a Vasas sikeréhez. Fotó: vasassc.hu

Mindez azért is volt kellemes meglepetés, mert a hétvégi Győr elleni bajnoki kezdő hetesből csupán Zavaczki Boglárka és Péter Petra maradt benn a hazaiak meccskeretében. A játékrész utolsó harmadára azután ismét rákoncentráltak a fővárosiak, így újból nyílni kezdett az olló.

A Vasas a második félidőben sem vett vissza

Szünet után két gyors gólváltás után ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a pontosabb kézilabdát játszó piros-kék alakulat. A 37. percben 13–23-nál lett először tíz találat a csapatok között, amiben közrejátszott, hogy előbb Zsigmond Panna, majd a helyére beálló Mészáros Virág is rolót húzott a házigazdák előtt. A legnagyobb fór 19–33-nál állt be, Baráth Bertáék igyekezett dicséri, hogy a meccs hajrájában sem törtek meg, és lelkes játékkal sikerült kozmetikázniuk az eredményen.

Zalai Csanád: – Az első tíz percben túlságosan tiszteltük az ellenfelet, de a maradék ötven perccel elégedett vagyok. Igyekeztem mindenkinek lehetőséget adni. Gratulálok a lányoknak, szépen küzdöttek!

Konkoly Csaba: – Nagyon elégedett vagyok, azt nyújtották a lányok, amit kellett, illett. Az osztálykülönbség végig jelen volt a meccsen, domináltunk, csapatként és egyénileg is jól teljesítettünk. Támadásban és védekezésben is rendben voltunk.

Zengő Alföld Orosházi KA–Vasas SC 24–34 (11–17)

Magyar Kupa női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: Bujdosó Máté, Horváth Viktor.

Orosháza: Reszegi – Jáhn 2, Patyi, Zavaczki 5 (1), Kozma 2, Petri 4, Leczkési 3. Csere: Madera-Domokos (kapus), Péter, Ádász 1, Bedron 2, Gutecz, Baráth 4 (2), Igaz, Csernyeczki, Kecskeméti 1. Megbízott edző: Zalai Csanád, Marton Richárd.

Vasas: Zsigmond (kapus) – Mihály 4, Boldizsár, Dubán 2, Juhász 4, Szilovics 5, Oláh 5. Csere: Mészáros (kapus), Farkas 5, Dombi 3, Ferenczy 2, Nagy 2, Domokos 1, Erdős 1, Szabó, Varjas, Vezetőedző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 3/3.