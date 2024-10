A fővárosiak igyekeztek jól megszervezni a védelmüket a mezőny legeredményesebb támadófociját játszó Termál FC ellen. Megszállták a térfelüket, s csak egy-egy alkalommal jutottak el a hazaiak tizenhatosáig, igaz akkor sem jelentettek veszélyt.

A Termál FC győztes góljának szerzője, Csicsely János (8) kapufát is elért a mérkőzésen. Fotó: Bencsik Ádám

Fotó: Bencsik Adam

Türelmes volt a Termál FC

A gyulai gárda türelmesen játszott leginkább pontrúgásokból okozott izgalmakat Szűcs kapuja előtt. A félidő hajrájában a vezető góljuk egy szépen felépített helyzet végén született. Cziroktól próbálták elvenni a labdát a védők a bal oldalon, a labda Csicsely János elé került, aki 17 méterről lőtte ki a hosszú sarkot, 1–0.

Szünet után igyekezett feljebb tolni védelmét a csepeli együttes, és az előrejátékban is bátrabb lett. Így már többször is eljutott a gyulai kapu előterébe, de Füstösnek csupán egyszer kellett bravúrt bemutatnia az eredmény megtartásához. Saját társai változatlanul többet birtokolták a labdát és Katona, illetve Csicsely is idő előtt lezárhatta volna a meccs érdemi részét. Előbbi ziccerben hibázott, utóbbi a kapuvasat forgácsolta szét, a gyulai győzelem azonban így sem forgott veszélyben.

Jó: Zabari, Szilágyi, Trescsula, Katona, ill. Szűcs K., Dunai.

Ekker Attila: – Türelmesen játszottunk, tartottuk magunkat az elképzeléseinkhez. Az ellenfél nem tudott helyzetet kialakítani, így ma egy gól is elég volt a három ponthoz. Külön örülök annak, hogy labdabirtoklásban előreléptünk, és ez a helyzetekben is megmutatkozott.

Gyulai Termál FC–Csepel TC 1–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 350 néző. Vezette: Bálint Dániel (Aczél Tibor, Szabó Richárd)

Gyula: Füstös – Szabó Zs. (Sztankó, 74.), Wéber, Szabó P., Zabari – Katona, Zelenyánszki – Czirok (Malkócs, 74.), Szilágyi (Ilyés, 74.), Trescsula (Kovács Zs., 84.) – Csicsely (Kepenyes, 87.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Csepel: Szűcs K. – Csernák, Urbin, Pesuth (Kovács Sz., 83.), Paksai – Kovács M. (Bencze, 60), Horváth B., Sükösd, Kern (Tóth L., 60.) – Szűcs L. (Németh Z., 72.), Dunai (Kruppai, 83.). Vezetőedző: Zsivoczky Gyula.

Gólszerző: Csicsely (38.).