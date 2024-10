A Termál FC játékosai fegyelmezettek voltak, jól fedték le a védő harmadot, igazán veszélyes helyzeteket azonban az erzsébetiekhez hasonlóan nem tudtak kialakítani az első félórában.

A Termál FC a kécskeiek után újabb közvetlen riválissal szemben szerezett pontot. Fotó: Bencsik Ádám

Ekkor a hazaiak Sztankó kezezéséért megítélt büntetőt gólra váltva szereztek előnyt Soós révén, 1–0. A válasz sem váratott sokat: 5 perc múltán hasonló módon egyenlített Szabó Péter, amit Wéber lerántásáért ítélt meg a játékvezető, 1–1. Nyomban ezután Szabó Zsombor a vezetést is megszerezhette volna, de a tizenhatos sarkáról ellőtt labdája a hosszú kapuvasról pattant a mezőnybe. A félidő finisében még Füstösnek kellett bravúrt bemutatnia, így maradt a döntetlen szünetig.

Szünet után is feszes maradt a Termál FC

Kiegyenlített volt játék a második 45 perc során is. A „Liza” kezdeményeztek valamivel többet, de gól nem volt a játékában, mert a vendégek továbbra is feszesen tették a dolgukat. A gyulaiak stabilan őrizték a sikerként elkönyvelhető döntetlent, a végén azért Füstös bravúrjára is szükségük volt az értékes pont megszerzéséhez.

Jó: Slezák, Soós, Balogh M., Molnár T., ill. Füstös, Szabó P., Wéber, Katona.

Ekker Attila: – A múlt hetivel szemben ez egy elfogadható döntetlen volt, össze sem lehet hasonlítani azzal. Kifejezetten jó első félidő után, a másodikban mérsékeltebb teljesítménnyel tudtuk elérni minimális célunkat, egy jó csapat otthonában. A színvonalas mérkőzés jó játékvezetéssel társult.

Erzsébeti SMTK–Gyulai Termál FC 1–1 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 230 néző. Vezette: Takács Ákos (Holpár Gergely, Urbán Richárd).

ESMTK: Vukman – Puskás G., Stoiacovici, Zsemlye, Tagai – Slezák, Tóth M. (Sándor, 46.) – Molnár T., Soós B., Márta (Ádámszki, 84.) – Balogh M. (Lettner, 84.). Vezetőedző: Turi Zoltán.

Gyula: Füstös – Szabó Zs., Wéber, Szabó P., Nagy S. – Sztankó (Szilágyi, 81.), Katona (Malkócs, 70.) – Czirok, Zelenyánszki, Trescsula (Krajcsó, 81.) – Csicsely (Ilyés, 70.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Soós (31. – 11-esből), ill. Szabó P. (36. – 11-esből). Vincze Gyula