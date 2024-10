A világranglistán 87. helyen álló magyar játékos a hozzá hasonlóan szerencsés vesztesként főtáblára jutó Tamara Korpatsch ellen lépett pályára hétfőn. Az első játszmában mindketten háromszor vesztették el adogatójátékukat, a rövidítésben pedig 4-4 után három pontot szerzett Bondár, ezzel 67 perc küzdelem után előnybe került.

A második szettben is nagy volt a csata, ezt jól tükrözi, hogy Bondár 24 perc alatt harcolt ki 2:0-s előnyt. Innen fordított 3:2-re a rangsorban 129. német teniszező. A folytatásban három gémet nyert Bondár, akinek 5:4-nél három mérkőzéslabdája is volt fogadóként, de ezeket Korpatsch hárítani tudta. Ebben a játszmában is tie-break döntött, amely ezúttal a német játékos sikerét hozta.

Két óra 43 perc után kezdődött meg a döntő szett. Ebben Bondár 0:3-ról egyenlíteni tudott, a hajrában azonban Korpatsch fogadóként kihasználta a második mérkőzéslabdáját, ezzel 3 óra 35 perc elteltével lezárta az összecsapást.

Bondár párosban is érdekelt lesz a kínai nagyvárosban: kedden a német Kimberley Zimmermann oldalán az Ulrikke Eikeri, Vu Fang-szien norvég, tajvani kettős ellen lép pályára a nyolcaddöntőben.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Tamara Korpatsch (német)–Bondár Anna 6:7 (4-7), 7:6 (8-6), 6:4