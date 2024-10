A Tappe-Békéscsabai Előre NKSE az 5. fordulóban egy olyan csapat vendége lesz, amely ellen van törleszteni valója, hiszen az előző szezonban a felek mindkét összecsapását a budaörsiek nyerték, a Viharsarokban 25-22-re, míg májusban Budaörsön 30-26 arányban. A csapatok egymás elleni mérlege viszont kiegyenlítettnek mondható, hiszen nyolc alkalommal a Budaörs, hatszor pedig a Békéscsaba ünnepelhetett győzelmet. Vendégként ugyanakkor meglehetősen régen, még 2019 februárjában győztek a csabai lányok, akkor 35-25-ös diadalnak örülhettek.

Bencsik-Giricz Laura a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE kulcsjátékosaként Budaörsön is sokat tehet a csapatáért

Fotó: Bencsik Ádám

A szombati ellenfél az előző kiírás végén az előkelő hetedik helyen zárta a küzdelmeket. A csapatot korábban a már csak a sportévkönyvekben létező Orosházi FKSE-t játékosként, majd vezetőedzőként is szolgáló Buday Dániel irányítja a vezetők megelégedésére. Már az új bajnokságban is begyűjtöttek négy pontot, és az ötvenszázalékos teljesítménnyel a hetedik helyen állnak. A csabaiakhoz hasonlóan ők is túl vannak két éremesélyes gárda elleni összecsapáson, mindkétszer a papírforma igazolódott be. A nyitófordulóban a Ferencvárostól 38-18-ra, a Mosonmagyaróvártól pedig a legutóbbi játéknapon 35-29-re kaptak ki, mindkét esetben idegenben. A kettő között viszont győzelmeket ünnepelhettek, először otthon a Fehérvárt múlták felül 24–22-re, majd a Vácott győztek 28-25-re.

Ami a keretüket illeti, összesen nyolc játékos távozott tőlük a nyáron, és noha ezek között több rutinos kézilabdázó is van, azért még így is maradtak olyan húzóemberek, mint a válogatott Debreczeni-Klivinyi Kinga, Szekerczés Luca vagy Lilija Gorilszka. Azonban az érkezők között is találunk kiváló kézilabdázókat, akik közül kétségtelenül a legnagyobb név a Győrből érkező Szöllősi-Schatzl Nadine, de a beálló Bardi Fruzsina, a balátlövő Horváth Petra, a balszélső Lengyel Eszter, a jobbszélső Sztankovics Kyra, vagy az egykori békéscsabai irányító Marincsák Nikolett neve is jól cseng kézilabdás berkekben. Sőt, az ETO-tól még a fiatal irányítót Farkas Júliát is kölcsönvették erre a szezonra.