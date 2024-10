A versenyt hétvégén tizenegyedik alkalommal rendezték meg Monoron, a rendező a Szalay Gábor VII.DAN vezette Sasok Sportegyesület volt. Hét nemzet – magyar, ukrán, szlovák, osztrák, angol, francia és moldáv – 570 taekwon-do és kick-box versenyzője mérettette meg magát, ezzel rekord létszámot döntött a nevezők létszáma. Szombaton a gyerekek és a serdülők, vasárnap az ifjúsági és a felnőtt versenyzők álltak tatamira.

A békéscsabai JALTE taekwon-do csapata

Fotó: BMHSZ

Mint már annyiszor, a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok most sem vallottak szégyent. Ezt nem csak a megszerzett 7 arany-, 6 ezüst-, és 11 bronzérem bizonyította, hanem azok is megtettek mindent, akik most nem léphettek fel a dobogóra. Gyakran csak nagyon kicsi különbségek döntöttek a versenyzők között.

Remekeltek a Békés vármegyei taekwon-do harcosok

Békés vármegyei eredmények. Küzdelem. Felnőtt férfi. 63 kg: 1. Bozóki János (Kondorosi Kick-box SE). 74 kg: 3. Maginyecz György (Kondoros). 78 kg: 3. Rusz István (Spárta Taekwon-do Klub Medgyesegyháza). Felnőtt nők. +55 kg: 2. Kiss Beatrix (Medgyesegyháza). 65 kg: 3. Kovács Marianna (Kondoros). Ifjúsági leány. 45 kg: 3. Cseresznyés Lea (Corvin TKD Klub Magyarbánhegyes) és Sarkadi Tímea (TÉT SE Orosháza). 65 kg: 3. Hegedűs Nikolett (Orosháza). Serdülő fiú. -55 kg: 2. Udvardi László (Békéscsabai JALTE ITF Taekwon-do). Serdülő leány. 36 kg: 3. Farkas Bianka (JALTE TKD). 48 kg: 3. Udvardi Nóra (JALTE TKD). Gyermek fiú. 34 kg: 3. Sallai Zoltán Leó (JALTE TKD). Masters felnőtt. +68 kg: 1. Bozóki János. 55 kg: 1. Tamás Tímea (Magyarbánhegyes). 65 kg: 3. Kovács Marianna.

Formagyakorlat. Ifjúsági leány, II. dan kat.: 2. Cseresznyés Lea. Serdülő leány, 4-6 gup: 2. Farkas Bianka. Gyermek fiú, 4-6 gup: 2. Sallai Zoltán Leó.

Töréstechnika. Speciáltechnikai törés. Felnőtt férfi: 1. Priskin Ferenc (Magyarbánhegyes). Ifjúsági leány: 3. Cseresznyés Lea. Serdülő fiú: 1. Málik Csaba (Magyarbánhegyes). Gyermek leány: 1. Forgó Fruzsina (Magyarbánhegyes).

Erőtörés. Serdülő fiú: 2. Málik Csaba. Gyermek leány: 1. Forgó Fruzsina.