Az orosháziak célja kettős a Szarvasi FC ellen: egyrészt tartani akarják a lépést az éllovassal, másrészt szeretnék megőrizni veretlenségüket.

A fekete mezes Szarvasi FC együttesének különösen fontos lesz az orosházi összecsapás

Fotó: Babák Zoltán

Október 12., szombat, 15.00

Újabb rangadó előtt áll a Szarvasi FC

Orosházi MTK ULE (2.)–Szarvasi FC (3.)

Bodzás Ádám, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Fontos mérkőzés következik. A vendégek kerete erős, a játékuk minden bizonnyal kezd össze állni. Az Előre II. elleni eredményüket nem szabad alapul venni, inkább az előtte lévő három mérkőzés az, ami mérvadó lehet. Az eddigi találkozóink mindegyikén úgy léptünk pályára, hogy meg kell szereznünk a három pontot, de a közvetlen riválisaink ellen kiemelten fontos, hogy nem veszíthetünk pontot, pontokat! A Kondoros elleni meccsen mutatott játékunk rendben volt, viszont újabb hiányzónk lesz a rangadó előtt. A keretünk nem vastag, de akik itt vannak, mindenki megérdemelné, hogy minden hétvégén játszhassanak. Ennek okán bízom a csapatomban és a három pont megszerzésében.

Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)–Dévaványai SE (4.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – Ezt a mérkőzést is hoznunk kell, nemcsak a rangadókat, ha meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Tavaly voltak ilyen fiaskóink, de abból tanultak a ma is keretben lévő játékosok. A Dévaványa tizennyolc gólt rúgott, ami azt jelenti, hogy erős a támadószekciója. Tizenkét ponttal a negyedikek, ami tiszteletet parancsoló. Az elmúlt időszakban sok játékost kaptunk az NB II.-es csapat keretéből, az utolsó két mérkőzésen öt visszajátszó is volt, s mivel most szünet lesz az NB II.-ben, így újra lehet erre számítani. A Szarvason két gólt szerző Zádori Krisztián, valamit Mágocsi Bence és Tóth Bence is jó formában van, ők is sokat segítettek a csapatnak. A Kórház utcai műfüves pályán játszunk, ami előny, hiszen egyébként i műfüvön edzünk. Visszatérhet a csapatba a betegségéből felépülő Ilyés Brúnó.

Jamina SE (6.)–Békési FC (8.)

Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője: – Egyértelműen a rossz hozzáállás miatt kaptunk ki az elmúlt héten Dévaványán, ami nem jellemző a csapatra. A békésieket ismerjük, a nyáron kétszer is játszottunk velük és mindkétszer legyőztük őket. Zártan, jól védekeznek, hasonló kaliberű csapatról beszélünk, mint a jaminai. Aki az első gólt rúgja, az egyértelműen előnybe kerül. Fontos lesz, hogy a helyzeteinket minél jobb százalékban értékesíteni tudjuk és hogy motiváltan lépjünk pályára. Régen nyertünk már, ezért is lenne fontos megszerezni a három pontot. Murvai Dávid eltiltása lejárt, és visszatér Kardos Tamás is.