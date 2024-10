Szántosi Dávid vereséggel kezdett. Az első fordulóban a magyar fiatal minden játszmát a lehető legminimálisabb különbséggel bukta el a szlovák Árpás Sámuel ellen, aki végül 4:1-re győzte le. A folytatásban Szántosi 4:2-re verte a portugál Abiodun Tiagot, majd a román Bujor Dragos ellen drámai csatában 4:3-ra nyert, úgy, hogy három mérkőzés labdát hárítva tudott fordítani.

Szántosi Dávid játék közben Fotó: MOATSZ

A második napon veretlen maradt Szántosi Dávid

Szántosi Dávid a második napon veretlen maradt. A belga Closset Tom ellen már 3:0-ra vezetett, ám ellenfele egyenlített, majd a döntő játszmában 11:5-re nyert. A spanyol Berzosa Danielt 4:1-re, a horvát Benko Leont 4:2-re győzte le, így két nap után öt győzelemmel, és egy vereséggel a harmadik helyen állt.

A zárónapon erős ellenfelek vártak rá

A zárónapon erős ellenfelek vártak Szántosi Dávidra. A lengyel Zalewski Mateusz ellen nagy csatában 3:3 után a döntő szettben bukott a szarvasi asztaliteniszező. A nyolcadik fordulóban a későbbi győztes, az európai ranglista harmadik helyén álló francia Coton Flavientől 4:0-ra, majd utolsó mérkőzésén a korosztályos Európa-bajnok német Bertelsmeier Andretól is ugyanilyen különbséggel kapott ki a magyar játékos, így 5 győzelemmel, és négy vereséggel az ötödik helyen zárt.

Fest Attila edző így értékelt

– Dávid kisebb sérülése után állt asztalhoz, és verseny hiánya is volt, hiszen az utóbbi három hónapban nem vett részt nemzetközi viadalon. Az első mérkőzésén a szlovák Árpás ellen ha nyer, akkor harmadik lehetett volna. Ezt követően zsinórban öt meccsen győzött. A zárónapon jöttek a legnehezebb ellenfelek, a lengyel Zalewski ellen közel állt a sikerhez. Az U17-es Európa-bajnok francia Coton, és az U19-es Európa-bajnok német Bertelsmeier ellen is helytállt, de ellenük most nem volt esélye a győzelemre. Az ötödik helyezésért dicséret illeti tanítványomat, folytatjuk tovább a munkát.

Az élcsoport végeredménye: 1. Coton Flavien (francia) 17 pont, 2. Bertelsmeier Andre (német) 16, 3. Abiodun Tiago (portugál) 15, 4. Zalewski Mateusz (lengyel) 15, 5. Szántosi Dávid 14. V. L.