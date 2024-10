Csávás Lajos

Magyarbánhegyesi FC–Csanádapácai EFC 2–2 (0–1)

Magyarbánhegyes, 110 néző. Vezeti: Fűri Imre.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Bozsár, Lakatos G. (Szőke), ifj. Kintner, Varga P., Kukla D., Kormányos, Racs, Sódar, Kukla L., Matuz. Edző: Kintner János.

Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Kasza, Csende, Balassa (Nemes), Drozdik, Ádász (Silye), Pós D., Haba. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.

Gólszerző: Sódar (67.), Juhász (85. – öngól), ill. Juhász (30. – 11-esből), Balassa (51.).

Kintner János: – Furcsa élménnyel lettünk ma gazdagabbak. Még az ellenfél két lehetőségből kettőt értékesített, addig mi folyamatos labdabirtoklással és kidolgozott helyzetek soraival küzdöttünk, hogy végre betaláljunk. Van ilyen meccs is. Ennek ellenére apró nüanszokon múlott, hogy az ellenfél ne szaladjon bele egy nagy arányú vereségbe.

Óvári Arnold: – A sérültek és hiányzók ellenére is jól játszottunk,sikerült kétgólos előnyt kidolgoznunk, majd valaki úgy gondolta, nem érdemlünk három pontot és mindent meg is tett azért, hogy veszítsünk kettőt.

Bozsó Ildikó

Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE 2–0 (2–0)

Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Borók Dániel.

Békésszentandrás: Rohony – Olasz István, Viszkok G., Tasi N. (Aszódi), Szécsi, Sándor, Csipai, Balogh M. (Szebegyinszki), Tasi K., Sztricskó (Banász), Király (Lestyan-Goda). Játékos-edző: Bakró Géza.

Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri (Takács L.), Viczián, Lévai, Mikoly, Kőszáli (Demeter), Erdélyi, Matuska (Sipiczki), Takács K. (Krajcsó), Zsömbörgi, Mazán (Zsibrita). Edző: Dohányos Zoltán.

Gólszerző: Szécsi (36., 37.). Kiállítva: Zsömbörgi (47. – második sárga lap).

A 70. percben Matuska büntetőt hibázott.

Bakró Géza: – Nagyon bíztam a hazai sikerben, a fiúk fegyelmezetten játszottak végig. Ha ki tudjuk zárni a külvilágot és mindenki maximálisan a mérkőzésre koncentrál, annak ez az eredménye. Gratulálok a játékosainknak, sok sikert a MÁV-nak!

Dohányos Zoltán: – Két perc alatt megástuk a sírunkat, amibe a második félidő elején bele is löktek minket. Örülünk, hogy ismét jótékonykodhatunk, remélem kapunk meghívót az összeg átadásakor!