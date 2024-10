A Szabadkígyós az eddigi szereplés alapján természetesen esélyesként fogadhatja az újkígyósiakat, de a játékosainak biztosan oda kell majd tenniük magukat a siker érdekében. Nem lesz könnyű dolga az északi listavezetőnek sem, a bánhegyesiek ugyanis azt a szentandrási együttest fogadják, mellyel szemben fordított párban az egyetlen vereségüket szenvedték el és közvetlenül mögöttük áll a tabellán.

Az éllovas Szabadkígyós és a sereghajt Battonya játékosai más célokkal várják a hétvégi játéknapot. Fotó: Ugrin Gábor

Szabadkígyós és Medgyesegyháza

A kígyósi csapatok mellett Medgyesegyházán is két szomszédvári rivális feszül egymásnak. Bár az eddigi eredmények alapján a bodzásiak tekinthetők favoritnak, a presztízs mindig felszabadíthat plusz energiákat az esélytelenebbnek tartott félből is.

A második vonalban ahogy fogynak a játéknapok, úgy válik egyre élesebbé a középcsapatok küzdelme a felsőházi rájátszást illetően. Északon ebből a szempontól Sarkadkeresztúron vívnak most „hatpontos” meccset, ahol a vesztes könnyen egy illúzióval is szegényebb lesz.

A program. Északi csoport, 11. forduló. November 2., szombat, 13.30: Magyarbánhegyesi FC (1.)–Békésszentandrási HMSE (2.), Sarkadkeresztúri SE (4.)–Békéscsabai MÁV SE (7.), Dobozi SE (6.)–Köröstarcsai KSK (9.). November 3., vasárnap, 13.30: Csabacsűdi GYLSE (8.)–Csanádapácai EFC (3.). Szabadnapos: Mezőberényi LE (5.).

A Déli csoportban Csorváson játszanak olyan mérkőzést, ahol a vesztes komoly körhátrányba kerülhet az előtte álló riválisokkal szemben a felsőházi szereplés kapcsán. Ehhez persze a határ menti együtteseknek is be kellene gyűjteniük a pontokat, amire papíron van is reményük.

A program. Déli csoport, 11. forduló. November 2., szombat, 13.30: Battonyai TK (9.)–Lőkösháza KSK (4.), Szabadkígyósi SZSC (1.)–Újkígyós FC (8.). November 3., vasárnap, 13.30: Csorvási SK (6.)–Tótkomlósi TC (5.), Eleki USE (3.)–Végegyházi SE (7.). Szabadnapos: Mezőmegyer SE (2.).

A III. osztályú bajnokságban északon a dobogós triónak idegenben kell helytállnia. Az élen álló békésiekre a jó formát mutató Okány otthonában vár kihívás, a velük pontazonossággal álló vésztőiek pedig a többre hivatott Kinizsi vendégeként lépnek pályára.

A program. Északi csoport, 9. forduló. November 2., szombat, 13.30: Okány KSK (4.)–Békési FC II. (1.), Bucsa SE (6.)–Zsadányi KSE (3.). November 3., vasárnap, 13.30: Sarkadi KLE (5.)–Vésztői TK (2.). Szabadnapos: Kötegyáni FC (7.).

A Közép csoport élén álló Kamutra kötelező házi feladat vár a még pont nélkül álló sereghajtó ellen, Gádoroson pedig a második hely lesz a tét.

A program. Közép csoport, 9. forduló. November 2., szombat, 13.30: Kamuti SK (1.)–Gerlai SE (6.), Gádorosi LSE (3.)–Mezőmegyer SE II. (4.). Szabadnapos: Telekgerendási LSC (5.), Kardos KSK (2.).

Délen hármas pontazonosság alakult ki az élen. Az érintettek közül az éllovas Kaszaper a második helyen álló Kunágota otthonában szerepel, a harmadik Bodzásra pedig Medgyesen vár szomszédvári derbi. A trióval szemben ponthátránnyal álló Kevermes egy kovácsházi győzelemmel kovácsolhatna magának tőkét a közvetlen riválisok egymás elleni párharcaiból.