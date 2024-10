A pénzbüntetések között általános és kevésbé szokványos kiváltó ok is akadt. Az eltiltottaknál ezen a héten fordult a kocka: immár nem az utánpótlás korosztályok játékosai vitték a prímet, mint egy hete. Újabb edző is a túlzott vehemencia áldozatául esett.

Medgyesegyházán a pénzbüntetések kisebbik hányadát teszi ki a Kovácsházán begyűjtött hét sárga lap. Fotó: Berka István

Duplázó a pénzbüntetések listáján

A Medgyesegyháza SE heti befizetését két tétel teszi teljessé. A labdarúgói színes lap gyűjteménye mellett egy sikertelen jogosulatlan szerepeltetés miatt „fogott vastagon” a grémium krétája. A lőkösiek lelkes szurkolóik sportszerűtlen megnyilvánulása miatt kénytelenek vezekelni – derült ki a szervezet által kiadott értesítőből.

A piros lapot kapó felnőtt játékosok közül Komlósi Miklós (Lőkösháza) és Koleszár János (Tótkomlós) 3-3, Adamecz István (Dévaványa) 2, míg Varga Tamás (Nagyszénás) 1 bajnoki találkozót kényszerül kihagyni. Az utánpótlás esetében Varga Milán (Szeghalom U13) 3, Földvári Ákos (Gyomaendrőd U13) 1 bajnoki mérkőzésről fog hiányozni.

A Fegyelmi Szabályzat 9. § c. 3. pontja alapján határozat hozatala nélküli egy találkozóra szóló eltiltást szabott ki a két sárga lappal kiállított Bíró Tiborra (Végegyháza), Dehelán Viktorra (Elek), Fehér Árpádra (Doboz), Göblyös Sándor Robinra (Előre SE U19), Mészáros Jánosra (Köröstarcsa), Munkácsi Márkra (Gyomaendrőd) és Simon Barnabásra (Mezőkovácsháza).

Tasi Róbert (Nagyszénás) edzőt 3 soron következő bajnoki mérkőzésen a kispadtól eltiltotta.

A FEB a Dévaványai SE-t 1 soron következő hazai bajnoki mérkőzésen sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezte.

Írásbeli figyelmeztetésben részesítette a Csabai AK sportszervezetét, egyben felhívta figyelmét arra, hogy a jövőben biztosítsa a digitális jegyzőkönyv elkészítésének feltételeit, valamint a tisztálkodás lehetőségét.

Túlzott színes lap halmozás miatt a Nagyszénás SE-t 24 000, a Gyomaendrődi FC-t 21 000, a Medgyesegyháza SE-t 14 000, a Battonyai TK-t 12 500, míg a Sarkadi KLE-t 10 000 forint pénzbüntetésre kötelezték.

A Medgyesegyháza SE további 30 000 forintot kénytelen befizetni, amiért az U13-as együttese bajnokiján jogosulatlan játékost próbált meg szerepeltetni.

A Lőkösháza KSK sportszervezetére 20 000 forint pénzbüntetést szabtak ki sportszerűtlen szurkolói megnyilvánulás miatt.