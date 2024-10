A párizsi paralimpia küzdelmei már több mint egy hónapja, szeptember 8-án befejeződtek, ám Gyerkó (Aradszki) Zitának még mindig napi szinten forognak a gondolatai a Párizsban történtek, a parafekvenyomás versenyei körül.

A bírói kar, középen Gyerkó (Aradszki) Zita a párizsi paralimpián Forrás: Hiroki Nishioka

– Minden várakozásomat felülmúlta a paralimpia, sokkal jobban sikerült, mint ahogyan azt elképzeltem – kezdte visszatekintését a sporttal Békéscsabán még atlétaként kapcsolatba kerülő, a Magyar Paralimpiai Bizottság Parafekvenyomó szakágának szakágvezetőjeként is dolgozó Gyerkó (Aradszki) Zita – A rendezés egészen kiváló volt! A parafekvenyomó versenyeket a paralimpia egyetlen újonnan épített csarnokában, a hétezer főt befogadó La Chapelle Arénában rendezték. Soha nem volt még ilyen helyszíne ennek a sportágnak! Telt ház előtt zajlottak a versenyek és mondhatom, hogy értő közönség előtt. A nézők mindenkinek szurkoltak, tudták, hogy mikor kell örülni, tapsolni.

Nem voltak eredményt befolyásoló döntések Párizsban

Gyerkó (Aradszki) Zita elmondta, hogy folyamatosan érkeznek a visszajelzések, a világszövetség vezetése nagyon elégedett volt a bírói kar és személy szerint az ő munkájával is. Párizsban egyébként harmincnégy fős nemzetközi bírói csapatot irányított.

– A bírói csapatommal már januártól készültünk, hogy minél tökéletesebben, gördülékenyebben tudjuk Párizsban végezni a munkánkat. Örömmel mondhatom, hogy nem volt eredményt befolyásoló hiba – folytatta beszámolóját a versenyigazgató.

A férjével, a szintén nemzetközi versenybíróként dolgozó Gyerkó Tiborral az olimpiai faluban, a sportolókkal, emeletes házban laktak együtt.

– Jó érzés volt tapasztalni, hogy mennyire tisztelte, szerette egymást mindenki. Fantasztikus körülmények között voltunk, az olimpiai falu lakóinak például egy több részre osztott, négyezer négyszáz fős étterem állt a rendelkezésére. Versenyigazgatóként taxit is igénybe vehettem, s csak érdekességként említem meg, hogy az a taxis, aki rendszeresen szállított bennünket, a világ egyik legnagyobb autógyártója által biztosított ezerötszáz jármű közül választhatott minden nap. A taxisunk önkéntesként végig vezette az olimpiát és a paralimpiát is. Egyébként is nagy számú önkéntes dolgozott a paralimpián, többen segítették a versenybírók munkáját is. Végtelenül kedvesek voltak, de nemcsak ők, hanem az utca emberei és a rendőrök is. Azt hiszem, hogy a franciákat pozitív irányba vitte az olimpia és a paralimpia is.

Parafekvenyomásban 181-en indulhattak (egy sportoló a menekült csapat tagjaként versenyezhetett), az öt nap alatt 20 viadalt rendeztek. Zita versenybírói csapata két szekcióban dolgozott, s a bírókat úgy osztották be, hogy mindenki tudjon pihenni.

– Jómagam a lelátó alján felállított technikai asztalnál ültem, ahonnan minden kategória, minden fogását jól láttam. A bírókollégáim elmondták, hogy a hosszú felkészülésnek is köszönhetően végig nyugodtan végezték a munkájukat. Jó volt, hogy hagytam őket önállóan dolgozni, de ha szükség volt rám, azonnal tudtam nekik segíteni. Büszke vagyok arra, hogy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) Szövetség felkért díjátadónak, három alkalommal is közreműködhettem az eredményhirdetésnél.

Úgy érzi, valószínűleg lesz lehetősége a duplázásra, vagyis a négy év múlva Los Angelesben sorra kerülő következő paralimpián ismét versenyigazgatóként dolgozhat majd.

Addig is azonban még rengeteg munka vár rá, hiszen a parafekvenyomásban szabályváltozások lesznek, a bírói mandátumok lejárnak, a licencet meg kell újítani és a bírókat le kell vizsgáztatni. A következő nagy világverseny jövő októberben a világbajnokság lesz Kairóban, előtte azonban több földrészen rendeznek majd világkupa fordulókat