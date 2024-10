Az Orosházi KA sereghajtó együttese öt nappal az edzőváltás után első pontjai megszerzése érdekében lépett pályára péntek este, a tabellaszomszéd győri fiatalok ellen. A játékosok kezdetben nehezen találták a kapuig vezető utat, az 5. perctől viszont mindkét oldalon kezdtek szaporodni a találatok, ami a védekezés puhaságával is összefüggött. A 13. percig nem is tudott egynél nagyobb fórt kialakítani egyik csapat sem, 8–8-as állásról azonban zsinórban négyszer találtak be Zavaczki Boglárkáék. Ekkor úgy tűnt elléphetnek a hazaiak, ám az időközi győri játékmegszakítás is meghozta az eredményét. Néhány kapusbravúr jóvoltából 13–12-nél ismét nyitott volt a meccs. Nyomban érkezett is a hazai edzőpáros időkérése, ezzel együtt a félidő utolsó harmada már ismét kiegyensúlyozott teljesítményt hozott.

Az Orosházi KA legeredményesebb játékosának Baráth Berta bizonyult a 9 találatával. Fotó: Bohus Krisztián

Újra nekifeszült az Orosházi KA

Az orosházi lányok a szünetről visszatérve Bálint Anna védéseivel, Baráth Berta és Vass Víta találataival remekül kezdte a második játékrészt. A 38. percben 24–20-nál jött is a vendégek időkérése, de a 3-4 gólos hazai fór stabilizálódott, sőt a félidő derekán Zavaczki Boglárka árlövésével először jártak öttel ellenfelük előtt az orosháziak (28–23). Ami mintha túlságosan is megnyugtatta volna őket. Előjöttek a hibák, a győri fiatalok pedig az 53. minutára 30–30-nál egalizáltak. Mindezt persze a hazai szakvezetők sem nézték tétlenül, sikerült megnyugtatniuk a tanítványokat. A meccs hajrájában Baráth Berta négy hétméterest is értékesített, Madera-Domokos pedig védett egyet, a házigazdák összességében is koncentráltabbak voltak, ezzel pedig megérdemelten nyerték a fontos összecsapást.

Zalai Csanád: – Végre átléptük saját magunk árnyékát, csak az a kár, hogy nem egy-két fordulóval korábban. A lényeg, hogy sikerült megszerezni az első győzelmünket. Végre volt tartásunk, egy csapatként küzdöttünk, a nehéz helyzetekből is sikerült felállni. Gratulálok a lányoknak! Köszönjük a szurkolók biztatását, ilyen hangulatban élmény kézilabdázni.

Zengő Alföld Orosházi KA–Győri ETO KC U20 37–33 (17–17)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Budai-Bock Krisztián László, Wenzel Tamás.

Orosháza: BÁLINT – Pécsi 2, ZAVACZKI 8, VASS 8 (1), Ács 3, Péter 2, Rácz 1. Csere: Reszegi, Madera-Domokos (kapusok), BARÁTH 9 (8), Petri 2, Gutecz, Gara, Bedron, Kozma, Patyi 2. Megbízott edző: Zalai Csanád, Marton Richárd. A Győr legjobb góldobói: Rédecsi 8 (1), Keceli-Mészáros 7, Bristyán 4 (2), Varga D. 4.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 10/9, ill. 8/5.