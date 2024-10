Jankovics László

Békési FC–Békéscsaba 1912 Előre II. 1–4 (0–2)

Békés, 200 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Békés: Takács M. – Medve (Kis J.), Tóth N., Körömi, Székely, Szabó D., Rigler (Római J.), Laukó (Csaplár), Kovács I. (Nagy J.), Urbán, Balázs. Szakmai vezető: Zsiros György. Edző: Szarvas András.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Borbély, Csák, Pelles, Mágocsi, Marik, Pusztai A. (Ilyés B.), Kővári (Pusztai O.), Viczián (Rostás), Babinyecz (Tóth B.), Zádori. Edző: Jakab Péter, Marik László.

Gólszerző: Balázs (70.), ill. Zádori (18., 26.), Mágocsi (81.), Tóth B. (90.).

Szarvas András: – Az ellenfél végig nagy iramot diktált. Az első félidőben két elkerülhető gólt kaptunk, ennek ellenére szünet után is taktikusan védekeztünk. Sikerült szépítenünk, a végén ezzel együtt is magabiztosan nyert a jól megerősített Előre.

Marik László: – Visszafogott teljesítménnyel is magabiztos győzelmet arattunk a hősiesen védekező Békés ellen.

Takács János

Barna Viktor és Papp Márton csatázik egy labdáért a szarvasi mérkőzésen. Fotó: Babák Zoltán

Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE 3–0 (1–0)

Szarvas, 170 néző. Vezette: Baráth János.

Szarvas: Jakab – Endrefalvi, Máté (Magyar), Furár, Cservenák (Styecz M.), Takács J., Pilán R. (Bátori), Barna (Kerekes), Simon R., Pilán M., Hanea (Zima). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.

Mezőhegyes: Varga P. – Mátó (Gazsi), Lakatos (Bóna), Szlovák, Varga T., Balogh D., Zsilák (Balogi), Lugasi M., Szabó Zs., Faragó, Papp M. Edző: Rotár Péter.

Gólszerző: Simon R. (31., 78.), Barna (67.).

Klimaj Zoltán: – A sok jó egyéni teljesítménynek köszönhetően, magabiztos győzelmet arattunk.

Rotár Péter: – Küzdöttünk, hajtottunk, de a hazai csapat szépen lassan felőrölt minket, így a győzelmük teljesen megérdemelt.

Rohony Gábor

Jamina SE–Füzesgyarmati SK 1–0 (1–0)

Békéscsaba, 80 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Jamina: Démusz – Murvai (Kardos), Nagy L., Szaszák (Horváth M.), Bozsó (Bereczki), Kurta (Dankó), Mazán (Leszkó), Zsuzsa, Sebők, Turcsek, Bencsik. Edző: Mazán Zoltán.

Füzesgyarmat: Fildan – Zs. Nagy, Béres, Kis Sz., Szilágyi, Pálfi, Lukács, Juhász, Pákozdi, Jámbor, Laith. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Edző: Fábián Ottó.

Gólszerző: Bozsó (38.).

Mazán Zoltán: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, próbáltuk azt játszani, amit megbeszéltünk. A jól záró Gyarmatot nehezen tudtuk feltörni, ennek ellenére ha szoros meccsen is, de sikerült győzelmet aratnunk. Gratulálok a csapatnak, kemény munka volt.

Boros Tibor: – A mérkőzés kezdete előtt egy-huszonnégy órával le kellett mondanunk különböző okokból hét játékosunk szerepléséről. Ebből kiindulva elfogadható produktumot nyújtottunk, teljes mértékben felmentem a csapatot az eredmény alól. A kapott gólunk előtt kétszeresen mi jöttünk volna szabadrúgással, de az ilyen szituációkból is fogunk tanulni.