Az Orosháza Dévaványán korrigálhat, üldözője, a Szarvasi FC pedig a Mezőhegyes ellen javíthat tovább a pozícióján a szombati 10. fordulóban.

A fehér mezes Orosháza a három pont reményében utazik Dévaványára

Archív fotó: Bohus Krisztián

Október 19., szombat, 14.30

Jamina SE (4.)–Füzesgyarmati SK (12.)

Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője: – Minden mérkőzés háromesélyes, kivéve a vezető hármas elleni, bár tőlük is tudtunk pontokat csipegetni. A Füzesgyarmat ugyanazt a játékerőt képviseli, mint mi. Több játékost is ismerek, hiszen korábban pályaedzőként két évig dolgoztam Gyarmaton. Ebbe a mérkőzésbe is ugyanúgy kell beleállni, mint legutóbb, a Békés ellen, amikor jól játszottunk és nem is következett be hullámvölgy. A gyarmati csapat kezd összeállni, az utolsó négy mérkőzésen veretlen maradt és egy hete a Nagyszénás ellen is nyerhettek volna, de az ellenfelük az utolsó két percben lőtt két góllal egyenlített. Kikapni nem szeretnénk, egyértelműen a győzelem a cél. Új sérültünk és eltiltottunk nincs.

Békési FC (10.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (1.)

Szarvas András, a Békési FC edzője: – A tisztes helytállásban bízom, szeretnénk méltó ellenfelei lenni a bajnokság éllovasának. Ha nem tesszük magunkat oda százszázalékosan, akkor bárkitől kikaphatunk, ugyanakkor ha igen – akkor az első három csapat kivételével – bárkit legyőzhetünk. Jelen pillanatban nem vagyunk abban az állapotban, hogy meglepetést okozzunk. Ha úgy tudnánk játszani, mint mondjuk Szeghalmon, akkor olyan eredményt érhetünk el, amivel emelt fővel tudunk majd lejönni a pályáról. Palik György kisárgult, vele nem számolhatunk.

Fontos mérkőzés előtt áll az Orosháza

Dévaványai SE (6.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Bereczki Árpád, a Dévaványai SE edzője: – Az elmúlt fordulóban sikerült egy jó mérkőzést játszani az Előre „kettes” csapatával. Bár pontot nem szereztünk, de végig volt tartása a csapatnak. Igyekszünk tanulni a mérkőzésen tapasztaltakból. Hétvégén újra nehéz feladat vár ránk egy másik bajnokaspiráns, az Orosháza ellen. Ellenfelünk évek óta a bajnoki címért száll harcba, ennek megfelelően lett kialakítva a nagyon erős játékoskerete. Nem mi leszünk a szombati mérkőzés esélyesei, nekünk mások a céljaink a bajnokságban. Persze arra törekszünk, hogy az osztály kirakatcsapatainak is megnehezítsük a dolgát. Számíthatok a rutinos Adamecz István játékára és az U19-es csapat legtehetségesebb játékosaira is.