Változtatott az alapcsapatán Tóth Gábor, az MBH-Békéscsaba vezetőedzője, hiszen bekerült a kezdőhatosba a portugál Santos Hurst és a 16 éves Németh Luca is. Dékány Bernadett és Nina Kocics a cseresarokból várt bevetésre.

A még csak 16 esztendős Németh Luca remek teljesítményt nyújtva, 20 pontot elérve vette ki a részét az MBH-Békéscsaba győzelméből

Fotó: Imre György

Öt egyes rohammal kezdte a mérkőzést a BRSE, ám a Vasas fiataljait ez nem rettentette meg, hiszen 8-nál már be is érték a vendéglátóikat. Következett egy 4:1-es csabai széria, Kőnig Gábor, a „kis” Vasas trénere ekkor, vagyis 12:9-nél időt kért. A csabaiak nagy tempót diktálva, többek között Chloé Mayer remek blokkjaival hat ponttal elhúztak, 16:10-nél jött is az újabb Vasas-időkérés. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a piros-kékek is gyűjtögették a pontokat, de a távolság megmaradt, s a szettnek Samaret Caraballo ászt érő ütése vetett véget.

Németh Luca labdáira csak ritkán volt válasza a Vasasnak

A második szett első néhány labdamenete Németh Lucáról szólt, aki négy pontot is összehozott (a negyedik egy ász volt!), mire a Vasas edzője 7:3-nál kénytelen volt időt kérni. A 16 éves tehetség a folytatásban is remekül játszott (a játszma végéig 12 pontot szerzett!), a vendégek trénere pedig 12:6-nál a második idejét is kikérte. A Csaba egy 6:0-s sorozattal hasított, majd Caraballo ásza után már tíz volt közte. A vendégeknél nagy volt a mozgás, szinte minden csereember játéklehetőséghez jutott, de Tóth Gábor is egyre másra dobta csatába a tizenéveseit, Mikus Ninát, Fekete Ramónát és a liberó Nánási Zoét. A csabaiak szépen haladtak előre és két vasasos rontás után a második játszma is véget ért, a piros-kékek ebben a játékrészben mindössze tíz pontra voltak képesek. Tegyük hozzá, a hazaiaknál azért a tapasztalt, sok nagy csatát megélt Mayer, Koseková, Kiss Emese és Caraballo is „besegített” a fiatal generációnak.

Valami megtört a csabaiaknál a harmadik felvonásra, mert bár a jó kezdés most is megvolt, a lelkesedésüket megtartó fővárosiak fordítottak az álláson, a Zsombók-ikrek egyik tagja, Eszter egymás után két ászt is ütött. Testvére, Anna a hálónál jeleskedett, blokkjaival partiban maradt a csapata, a BRSE két pontnál jobban nem tudott ellépni.