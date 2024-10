A Mezőmegyer példáját nem tudta követni a Békésszentandrás, a Hunyadi MSE számára kétgólos előny sem volt elégséges a győzelemhez, mert a jól finiselő Doboz egalizálni tudott.

A Mezőmegyer játékosai ünnepelnek egy korábbi mérkőzésen. Fotó: Ugrin Gábor

A Mezőmegyer visszavágott

A Mezőmegyer sikerével minimálisra csökkentette hátrányát az élen álló riválisával szemben, vesztett pontok tekintetében pedig meg is előzte, ezzel visszavágott a szabadkígyósi nyári vereségért. Komlóson hét gólt láthattak a nézők, ebből ötöt is házigazdák szereztek a sereghajtó Battonya ellen, Újkígyóson viszont egyetlen találat is elegendő volt a csorvásiaknak a három ponthoz.

Északi csoport

Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE 2–2 (1–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Zahorán János.

Békésszentandrás: Rohony – Szebegyinszki, Olasz István, Tasi N., Szécsi, Sándor, Virág (Viszkok G.), Balogh M., Tasi K., Sztricskó (Lestyan-Goda), Király. Játékos-edző: Bakró Géza.

Doboz: Barabás – Huszár (Roszik), Patkás G., Pojendán, Szabó B., Váczi, Szabó L. (Sztojka Á.), Szigeti, Szabó S., Lukucz (Sztojka N.), Rácz Gy. Edző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Virág (34.), Szebegyenszki (58.), ill. Sztojka Á. (78.), Rácz Gy. (86.). Kiállítva: Tasi K. (87. – második sárga lap), ill., Roszik (87. – második sárga lap).

A 47. percben Viszkok büntetőt hibázott.

Bakró Géza: – Az elején fejben bennmaradtunk a öltözőben, ezt kihasználva az ellenfél helyzeteket alakított ki, amik kimaradtak. Kicsit észhez térve, nekünk sikerült előnyhöz jutnunk, amit sokáig sikeresen őriztünk, de sajnos a végén a lelkesen játszó vendégcsapat ki tudott egyenlíteni!

Balog Zsolt: – Az első félidőben nagyobb arányú vezetéshez is juthattunk volna, ehelyett a hazaiak váratlan gólja kicsit megzavart bennünket. Szerencsére kétgólos hátrányból, nagy küzdeni tudással, fontos pontot szereztünk. Virág Imre

Pénteken játszották: Békéscsabai MÁV SE–Magyarbánhegyesi FC 1–2 (1–1)

Vasárnap játsszák: Mezőberényi LE–Sarkadkeresztúri SE, Köröstarcsai KSK–Csabacsűdi GYLSE.

Déli csoport

Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC 4–1 (1–0)

Mezőmegyer, 150 néző. Vezette: Bakos József.