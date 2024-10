Az idei év különleges, hiszen ez volt a 100. megrendezett országos bajnokság, ami Szilvásváradon, a Lipicai Lovas Központban pénteken a 145 cm-re kiírt vadászugratással kezdődött meg. Összesen 35 lovaglást láthatott a közönség, ahol a Mezőhegyes Chabala, ifj. Szabó Gábor páros 2. helyen végzett, az elsőtől mindössze 0,61 másodpercre lemaradva. A második napon, a középdöntőben szintén hibátlan lovaglással a 4. helyet szerezték meg a hibaidős versenyszámban.

Ifj. Szabó Gábor és Mezőhegyes Chabala egy korábbi versenyen

Fotó: facebook/Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság

A vasárnapi kétfordulós döntőre Németh Zoltán pályaépítő már 150-155 cm-re tervezett igen technikás pályát, melyre csak 16 lovas jutott be. A 13 éves Mezőhegyes Chabala egész hétvégén kiváló formában volt, magabiztosan, fölényesen ugrott, a páros végig harmonikusan és összeszedetten teljesítette a nehezebbnél nehezebb pályákat, így végül egyedüliként verőhiba nélkül zárták a versenyt. A DEAC lovasa nemcsak pénzdíjat nyert a bajnoki címmel, egy Fiat 500 Hybrid is az övé lett, tett is egy tiszteletkört a pályán.

Remek volt az összhang Mezőhegyes Chabala és lovasa között

– Ifj. Szabó Gábor pályafutása során harmadszor lett egyéni felnőtt bajnok, ezúton is gratulálunk az újabb sikerhez! Hatalmas öröm számunkra, hogy ez most Mezőhegyes Chabalával sikerült! – olvasható a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság hivatalos közösségi oldalán. Ifj. Szabó Gábor tervei szerint jövőre a bázeli világkupán indulna Mezőhegyes Chabalával.

Schlett Lara (Dél-Keleti Magyar Imre Díjlovagló Egyesület) mórahalmi szabadidős régiós döntőn elért győzelméről már beszámoltunk, rajta kívül a békéscsabai Nimród Lovastanya és a Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület fiataljai is versenyeztek.

Gyermeklovas régiós döntő. A Nimród Lovastanya eredményei. Kezdő ügyességi: 4. Solymosi Léna. Haladó II. ügyességi: 3. Oláh Lili, 4. Szaszák Sára, 5. Szabó Abigél, 8. Pocsaji Regina. Díjugratás. 60 cm: 6. Kacsán Nóra.

A felkészítő edzők: Ardelean János, Szarvas-Gajdács Bettina, Kulitsánné Petrezselem Dorottya.

– A zord időjárás ellenére csodás eredmények születtek a hétvégén kis lovasainknak. Tíz versenyzőnk mérettette meg lovas tudását: Batta Bíborka, Bánfi Lilla, Jantyik Jázmin, Kacsán Nóra, Oláh Lili, Pocsaji Regina, Schlett Lara, Solymosi Léna, Szabó Abigél, Szaszák Sára. Mindannyian ügyesen teljesítették a pályákat. Büszkék vagyunk rájuk! – írta közösségi oldalán az egyesület.