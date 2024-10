A múlt vasárnapi Vasas Óbuda elleni 3:1-re elveszített csata után pénteken a Vasas SC-t fogadja az MBH-Békéscsaba.

A francia válogatottcenter, Chloé Mayer megbízható jó játékot nyújtott a Vasas Óbuda ellen az MBH-Békéscsaba csapatában

Fotó: Bencsik Adam

Amikor a piros-kékek második számú csapatát, a Vasas SC-t elindították a női röplabda Extraligában, többen úgy gondolhatták, könnyű dolga lesz az ellenfeleknek, mert ugyan nagyon tehetséges, de még rutintalan játékosok vonultatnak fel. Nos, alaposan rácáfolt erre a vélekedésre a 2. fordulóban az Extraligában első idényét megkezdő Kőnig Gábor edző által irányított fiatal csapat, hiszen az esélyesebbnek tartott balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiát vesztett helyzetből, de sikerült legyőzni 3:1-re. A fiatalabb korosztályokból valóban a nagy ígéretnek tartott Engin Lilien, Solti Fanni, Zsombók Anna, Zsombók Eszter és Teleki Anna került fel a nyáron a fiókcsapatba. Bár a szintén nagy tehetségnek tartott Botyánszki Fannit felvitték az Óbuda keretébe, azért besegít a fiataloknak is, a Szent Benedek ellen ő gyártotta a legtöbb pontot, 14-et.

Nehéz mérkőzés vár az MBH-Békéscsaba gárdájára

Az már most, két találkozó után (a nyitányt a Vasas Óbuda ellen 3:0-ra elveszített mérkőzés jelentette) is látszik, hogy nem epizódszerepet játszik majd a Vasas SC, és minden csapatnak fel kell majd kötni ellenük azt a bizonyos fehérneműt, így az MBH-Békéscsabának is.

A kék-fehérek nem játszottak rosszul a bajnok otthonában, hiszen az elveszített első játszma után rögtön egyenlítettek és a negyedik játszmában is végig Glemboczki Zóráék nyomában loholt a csapat.

Hasznos tapasztalatokkal gazdagodott Tóth Gábor formálódó csapata, amely a Fatum-Nyíregyháza után az idei második győzelmét is meg akarja szerezni. A szakember a Vasas Óbuda elleni mérkőzés után azt mondta, hogy csapata a maximumot nyújtotta, nos, nem adhatja alább a Vasas SC ellen sem, ahol várhatóan ismét szerephez juthatnak a felnőttkeretbe nyáron felkerült és már a Folyondár utcában is pályára kerülő fiatalok.

A bajnokság állása 2 forduló után: 1. Vasas Óbuda 6 (6:1), 2. UTE 6 (6:1), 3. Kaposvár 3 (4:3), 4. Békéscsaba 3 (4:3), 5. Nyíregyháza 3 (3:4), 6. Vasas SC 3 (3:4), 7. Szent Benedek 0 (1:6), 8. MÁV Előre 0 (1:6), 9. U19-es válogatott 0.