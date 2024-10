A tavalyi nyitányon némi meglepetésre a szabolcsiak győztek 3:1-re, a nyíregyházi visszavágón azonban ugyanilyen arányban a BRSE diadalmaskodott.

Az MBH-Békéscsaba megújult együttese a régi nagy ellenfél, a Fatum-Nyíregyházát fogadja az Extraliga pénteki nyitókörében

Fotó: BRSE/Somogyi Martin

A Békéscsaba bronzérmes, a Fatum csupán 6. lett tavaly, mindkét gárdánál bíznak az előrelépésben. Érdekesség, hogy az előző évben még a Békéscsabát szolgáló Pintér Andrea és Kump Alíz a Nyíregyháza, a szerb Nina Kocics meg éppen Szabolcsból érkezvén immáron a Békéscsaba mezét viseli. A két csapat két hete a lugosi tornán is összecsapott egymással, a meccset a Csaba nyerte 3:0-ra. Ezzel az eredménnyel abszolút elégedettek lennének most is a Viharsarokban, de pénteken már pontokért megy a küzdelem.

Az új bajnokságban újdonság, hogy 8, helyett 9 csapat küzd majd a pontokért. Új csapat a Vasas SC és a magyar U19-es válogatott. Utóbbi eredményei beleszámítanak a február elejéig tartó alapszakasz eredményébe. A mérkőzést a Jámbor Tamás, Tillmann Gyula játékvezetői kettős vezeti.