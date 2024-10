Remek rajtot vett az MBH-Békéscsaba, amely 4:1-re (benne egy Nina Kocics-ásszal), majd 8:3-ra is vezetett. Nem állt meg ezután sem a hazai együttes és egy 5:0-s rohammal már kilenc volt közte.

Kiss Emese üt, Barbora Koseková figyel az MBH-Békéscsaba MÁV Előre elleni mérkőzésen

Fotó: Imre György

A fehérváriak lengyel edzője időkérése sem segített, a csabaiak a rutinos Dékány Bernadett és Kocics vezérletével továbbra is meneteltek és 18-nál a mérkőzés során először kialakították a 10 pontos különbséget.

Az első szettet biztosan hozta az MBH-Békéscsaba

Újabb fehérvári időkérés, de a vendégcsapat ezután is csak tisztes távolságból tudta követni a Békéscsabát. A hazai csapat védekezése is elsőrangú volt, előbb Chloé Mayer, majd a frissiben beérkező Németh Luca is összehozott egy blokkot. Újabb ötös sorozattal már csak két pontra volt a Csaba a szett megnyerésétől. Orosz rontása, majd Fekete Ramóna pontot érő ütése nyomán röpke húsz perc alatt befejeződött az első játék.

A roppant magabiztos első szettbeli játék után hidegzuhanyként hatott a MÁV Előre lendületes kezdése, amely pillanatok alatt összeszedett közel annyi pontot, mint az első játszmában. 2:6-nál Tóth Gábor időt is kért, de a helyzet nem hogy javult volna, inkább még tovább romlott, a Fejér vármegyeiek már hét ponttal jártak vendéglátóik előtt, 4:11-nél jöhettek az újabb edzői instrukciók. A mérkőzés addigi legszebb labdamenetét a Csaba nyerte Caraballo szép befejezésével, ezzel mínusz hétről mínusz négyre zárkózott a csapat. Jöttek azonban az újabb könnyű rontások, így ismét a korábbi különbséget mutatta az eredményjelző. Caraballo, majd Németh Luca egymás utáni két ászával egészen közel férkőzött ellenfeléhez a BRSE, ám a vasutasok ismét megrázták magukat és már csak két pontra voltak az egyenlítéstől. A MÁV Előre Markovic ütésével szettlabdához jutott, s egy hiba után egy sikeres centerakcióval 1–1-re alakította a szettarányt.

Öt nullával (benne három blokkal) indította a harmadik felvonást a Csaba, amelytől újra az első szettben látott mezőnymunkát láthattuk. De csak rövid ideig, mert szemvillanás alatt sikerült leapasztani a hétgólos vezetést háromra, Tóth Gábor vezetőedző kénytelen volt magához hívni lányait. Hatottak a szavai, mert míg tanítványai 7, a vendégek csak 3 pontot jegyeztek a folytatásban és már komolyan felcsillant a remény, hogy csapata újra átveszi a vezetést. Bár könnyen behúzhatta volna a játszmát a BRSE, a MÁV Előre nagyot küzdve felzárkózott, aztán csak eljutott a szettlabdáig, végül a játékot Kocics zárta rövidre.