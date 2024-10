Különleges találkozó várt szombaton késő este az MBH-Békéscsaba csapatára, amely az Extraligába idén először bekapcsolódó magyar U19-es válogatottal mérte össze erejét, annak monori székhelyén. A csabaiaknál többen is tagjai a korosztályos nemzeti csapatnak, amelyben Gajdács Lina és Németh Luca is szerephez jutott az U19-esek pénteki Vasas Óbuda elleni mérkőzésén. A szombati találkozón mindketten a saját csapatukat erősítették.

Az MBH-Békéscsaba érvényesítve a papírformát biztosan győzte le a magyar U19-es válogatottat a szombat esti bajnoki mérkőzésen

Fotó: Imre György-archív

A mérkőzés eleje szorosan alakult, de a rutinosabb csabaiak előbb egy hármas, majd egy négyes sorozattal hét ponttal elléptek. A többek között a vasasos Zsombók-ikrekkel kiálló U19-esek azonban lelkesen röplabdáztak és sikerült felzárkózniuk négy pontra. A csaknem az alapcsapatát kiállító Békéscsaba rákapcsolt és a hajrához közeledvén már tíz egységgel vezetett. A vendégeknél a portugál Santos Hurst és a Nina Kocics járt az élen a pontgyártásban, a pontot az i-re szerb játékos tette fel egy látványos ásszal.

Meg kellett küzdenie az MBH-Békéscsaba csapatának

Megdolgoztatta a második játszmában vendégét az U19-es válogatott, amely az első etapban két egységgel is vezetett, a hetedik pontját egy csaknem egy perces labdamenet végén szerezte meg. A két pontos fórt nemhogy őrizte, hanem még növelte is Horváth András együttese, 9:6-os hazai vezetésnél ki is kérte az idejét Tóth Gábor, a csabaiak trénere. Ne feledjük, a kék-fehéreknél Mikus Nina és Kertész Petra kivételével csupa rutinos, sok nagy csatát megélt játékos volt még ekkor is a pályán! Az időkérés és az kissé emeltebb edzői hang megtette a hatását, Kocics és Hurst kézbe vette a dolgok irányítását és csapatuk a játszma derekán már csak a hátát mutatta a hazaiaknak. Az U19-esek később szűkítettek a hátrányukon, de újra szorossá már nem tudták tenni az eredményt, így egy hosszú hazai labda után a második játék is a csabaiaké lett.

Nina Kocics nem szakított meg remek sorozatát, a szerb kiválóság pontjaival kezdődött a mérkőzés harmadik felvonása. Öt kettő után következett egy érthetetlen visszaesés a csabaiak játékában és máris fordított az a hálónál nagyszerűen tevékenykedő U19-es nemzeti együttes. A fellángolás rövid életűnek bizonyult, mert a viharsarkiak fordítani tudtak az eredményen és szépen lassan elhúztak az egyébként változatlan lelkesedéssel röplabdázó vendéglátóiktól. A játszma második fele csaknem ugyanúgy alakult, ahogyan az előző kettő. Csaknem, ugyanis 21:14-es állás után a Csaba mintha kész ténynek vette volna, hogy ezt a játékot már nem veszítheti el. A piros-zöld mezben játszó hazaiak azonban megkezdték a felzárkózást, Tóth Gábor 21:17-nél időt is kért. Az edző instrukciói célt értek, mert a BRSE egy hármas sorozattal lezárta a találkozót.