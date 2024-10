Bár még csak három mérkőzésen van túl a női röplabda Extraligában az MBH-Békéscsaba, az eredményességet látva már most nyugodtan leszögezhető, jónak tűnik az a koncepció, amit a klubvezetés még hangsúlyosabban fókuszba helyezett: a fiatalok beépítését a felnőttcsapatba. Nos, az eddigi találkozókon gyakorlatilag minden a nyáron felnőttkeretbe hívott tizenéves markáns szerephez jutott, így legutóbb a Vasas SC ellen a 16 esztendős feladó, de átló poszton is otthonos Németh Luca is.

Németh Luca, a MBH-Békéscsaba üdvöskéje pénteken letette a névjegyét a felnőtt csapatban

Fotó: Archív fotó: Imre György

A Szombathelyről nyáron igazolt tehetséget már a Vasas Óbuda ellen is pályára küldte Tóth Gábor, a BRSE vezetőedzője, pénteken a Vasas SC ellen pedig már hosszabb időt kapott, amivel élt is, csapata legeredményesebb játékosaként 20 pontig jutott. A klub honlapján elárulta, váratlanul érte a lehetőség, hogy még meg sem melegedett Békéscsabán, máris csatlakozhatott a felnőtt kerethez.

– Váratlanul ért a lehetőség. Mindig is a céljaim közt volt, hogy egyszer a felnőtt csapat tagja lehessek, de nem hittem, hogy ilyen hamar eljön ez a nap is, nagyon örültem neki, és nagyon hálás is vagyok érte – mondta el Németh Luca, akinek volt kitől örökölnie a tehetségét, édesapja ugyanis nem más, mint a korábbi 119-szeres válogatott és többször is az év magyar kosárlabdázójának választott bedobó, Németh István.

– Mivel az Extraligában most mutatkoztam be, ezért ez egy nagyon jó emlék marad, még akkor is, ha végül kikaptunk. Az, hogy még pontot is sikerült szereznem, csak hab a tortán! És szeretném minél gyakrabban átélni azt az érzést, amit a Extraligában való játék nyújtott.

Ilyen teljesítmény után várhatóan újra, akár már kedden a Folyondár utcában további játékpercekhez juthat majd a fiatal játékos, mint ahogyan a többiek, Fekete Ramóna, Mikus Nina, Gajdács Lina, vagy éppen Nánási Zoé.

Az MBH-Békéscsaba célja kedden nem lehet más, mint hogy idei harmadik győzelmét is megszerezze, de a megszokott hazai környezet nyilván inspirálni fogja a Vasas SC fiataljait, akik – főleg a harmadik szettben! – azért megmutatták Békéscsabán is, hogy egyáltalán nem szabad őket félvállról venni.