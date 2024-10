Samaret Caraballo és Kiss Emese pontjaival kezdődött a mérkőzés, a Vasas azonban gyors három ponttal átvette a vezetést, amit őrzött is, Glemboczki Zóra pontja után 10:7-es Vasas vezetésnél máris időt kért Tóth Gábor, az MBH-Békéscsaba vezetőedzője, amit pár labdamenettel később, 14:8-nál megismételt. A Vasasnak bejöttek a centertámadások, főleg így termelte a pontokat.

Taylor Bannister ezúttal is sok gondot okozott az MBH-Békéscsaba csapatának Fotó: Archív fotó: NS/Dömötör Csaba

Fotó: Jani Martin

Az MBH-Békéscsaba edzője két poszton is cserélt, Dékány Bernadett helyett Santos Hurst, Nina Kocics helyett az Extraliga-mérkőzésen most debütáló fiatal Németh Lucát küldte a pályára. A folytatásban tovább nyílt az olló, a Vasas Óbuda már kilenc ponttal is vezetett. Az Óbuda kilenc játszmalabdája volt, s csak egyet hibázott és nagyon magabiztosan nyerte az első szettet.

A második játszmában megmutatta tudását az MBH-Békéscsaba

Úgy tűnt, hogy a Vasas lendületben marad, Sillah pontjaival meg is indult a csapat, de a csabaiak zsinórban három egységgel egalizáltak, majd egy Koseková ásszal már vezettek. Papp Orsolyáék azonban megrázták magukat és 12:9-nél a vendégek edzője próbált tanácsokkal szolgálni lányainak. Jó érzékkel tette, hiszen csapatának megmaradt a tartása és ott loholt vendéglátója nyomában. Egy újabb ásszal (Mayer olt az „elkövető”) 15-nél újra egyenlő lett az állás, együttese a pontok számában már majdnem ott járt, mint amennyivel az első szettet befejezte. Kocics ekkorra kapta el a megfelelő ritmust, pontokat érő ütéseivel a kék-fehérek fordítottak az eredményen. A másik oldalon Bannister is elővette a védhetetlen ütéseit az eszköztárából, így már ismét a Vasasnál volt az előny. Felváltva vezettek a felek, 19:20-nál a meccs során először kért időt a Vasas edzője, de a végén mégis a Csaba jutott két játszmalabdához, a másodikat Caraballo révén ki is használta.

Nem törte össze a piros-kékeket az elbukott játszma, hiszen egy kétszer hármas szériával már öttel jártak a BRSE előtt. Kicsit később, 11:6-nál kérte ki az idejét Tóth Gábor, de ennek most vajmi kevés hatása volt, a különbség csak tovább nőtt. A csabaiaknál újabb fiatal, Gajdács Lina mutatkozott be a magyar élvonalban (később Fekete Ramóna volt a harmadik debütáló), a csapat eközben pedig elkezdte a felzárkózást. A Vasas azonban újított, alaposan megnyomta a hajrát és végül biztosan hozta ezt a játékot.