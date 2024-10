A mérkőzés előtt a Békéscsabai RSE korszakos, tavasszal visszavonult két játékosát, Molcsányi Ritát és Bodnár Dorottyát köszöntötte Baran Ádám, a BRSE elnöke, aki egy-egy bekeretezett mezt nyújtott át.

Nagy a boldogság, győzelem a bajnoki nyitányon Fotó: Bencsik Ádám

Érezhető volt némi megilletődöttség a Békéscsaba játékában, részben ennek volt betudható, hogy rögtön a mérkőzés elején ellépett a Nyíregyháza és 2:6-nál időt volt kénytelen kérni Tóth Gábor, a BRSE vezetőedzője.

Döcögős kezdés után"kiegyenesdett" az MBH-Békéscsaba játéka

Aztán lassan beindult a Csaba, a Nina Kocics pontjával záruló tizedik labdamenet majd’ egy percig tartott, s ezzel zárkózott fel mínusz kettőre a csapat. Kis idő elteltével egy remek négyes sorozattal, benne Kiss Emese és Caraballo blokkjával 10-nél már egál volt az állás, jött is a szabolcsi csapat időkérése. A széria nem szakadt meg, Koseková nyitásai után már a Csaba vezetett néggyel! Kocics tűpontos ütései, Kiss Emese blokkjai után az addigi legnagyobb ötpontos különbség alakult ki, ekkor a Fatum lengyel edzője már másodjára kért időt. Hiába, mert a csabai csapat megállíthatatlan volt, és már behozhatatlan előnyre tett szert, a játszmát végül Caraballo blokkjával le is zárta.

A 2. szettet is a Nyíregyháza kezdte jobban, a Csabának kellett kapaszkodnia. Most is jöttek azonban a mindig oly fontos blokkok (ezúttal Chloé Mayer révén), és a Csaba fordított, majd a játszma derekán elhúzott három egységgel. Próbálta ezt az előnyt tartani a Békéscsaba, ám a Nyíregyháza nagyon szívta magát, 18:17-nél ki is hívta tanítványait a csabai tréner. Egyenlített a vendégcsapat, de a következő labdamenetek már ismét a csabaiakról szóltak, négyre nőtt az előnyük.

A harmadik felvonásra is megmaradt a csabai lendület, az első időkérés a nyíregyházi oldalon volt 6:4-nél. Kocics ászaival tovább hízott a csabai előny, Dékány Bernadett nagy mentései után szerzett ponttal már hét volt a differencia. A játszma közepén először került hullámvölgybe a Békéscsaba, Tóth Gábor 16:12-es állásnál időt is kért. Innentől már nem ingott meg a csapat és a mezőny legponterősebb játékosa, Nina Kocics vezérletével négy meccslabdához jutott és Mayer pontjával meg is nyerte az év első mérkőzését.