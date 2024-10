Biliárd 43 perce

A Magamért BK és a DABE III. felvette a fordulatszámot

A bajnoki címvédő és az ezüstérmes is magabiztosan vette a biliárdozók OB I.-es csapatbajnoksága második fordulóját. A mezőberényi Agrimill-Szikora BK és a gyomaendrődi Korona BK is hibátlanul áll két kör után, és jól szerepel az újonc Magamért BK is. A másik friss belépő, a DABE III. második mérkőzése ezen a hétvégén lesz lejátszva.

A Magamért BK később kapcsolódott a küzdelmekbe, ám az utólag pótolt mérkőzésén szoros csatában legyőzte a jó erőt képviselő orosházi Titánokat. A DABE III. a DABE II. elleni sikerrel startolt, jelezve ezzel, hogy vele is komolyan kell számolniuk a riválisoknak, most hétvégén a Csabai Tarolóknak. Az újonc Magamért BK és a szeghalmi Safi BK játékosai a hétvégi mérkőzést követően Idegenben is helytállt a Magamért BK A csabai illetőségű, rutinos biliárdosokkal megspékelt újonc a második körben Szeghalmon szerzett bravúros pontot, tekintettel arra, hogy a sárrétiek idén is éremszerzést tűztek a zászlajukra. A csoport: Dobozi BK–Korona BK Gyomaendrőd 1:7

Kiss János, Dobozi BK: – A döntő játszmákat nem tudtuk a magunk javára fordítani, ezért szenvedtünk nagyarányú vereséget. Gratulálok a rutinos gyomaendrődi csapatnak!

Dávid Gábor, Korona BK: – Fordulatos meccsek után nyertük meg az újabb idegenbeli megmérettetést. A vendéglátás kiváló volt. Klub 120 Orosháza–DABE II. (Hódmezővásárhely) 8:0

Tóth Lajos, Klub 120 BK: – Az eredmény alapján simának tűnhet a mérkőzés, de három egyéni csata is a döntő partiban dőlt el és a párosok is szorosak voltak. További sok sikert kívánunk a szimpatikus vendégcsapatnak!

Klein Tamás, DABE II.: – Sajnos semmi sem működött, a végső pillanatokban rossz döntéseket hoztunk. Lehetett volna kicsit szebb az eredmény, de jelenleg az Orosháza csapatban sokkal magasabb szintet képvisel. Gratulálunk nekik, és további sok sikert kívánunk! A Csabai BK Taroló–DABE III. mérkőzést október 20-án játsszák le. Az 1. fordulóból nem közölt eredmény:

Csabai BK Taroló–Korona BK 1:7

Turi József, Csabai BK Taroló: – A stafétát a harmadik játékosnál megfordítva nyertük nagy előnnyel, de sajnos innen a rutinos vendégcsapat mérkőzésről-mérkőzésre hozta a papírformát, így alakult ki a végeredmény. Jó hangulatú baráti összecsapás volt, finom ételekkel a végén.

Dávid Gábor, Korona BK: – Gyenge kezdés után a csapatunk hatalmas erőfeszítéssel fordított. Nagyon jó hangulatban telt a meccs, és még jobb vendéglátásban volt részünk, amint köszönünk. B csoport: Safi BK Szeghalom–Magamért BK Békéscsaba 4:4

Sáfián György, Szeghalmi Safi BK: – Három egyéni mérkőzést is elbuktunk, így a végén a döntetlenért kellett küzdenünk. Igazságos pontosztozkodás történt.

Filadelfi Mihály, Magamért BK: – Az idei első idegenbeli mérkőzésünket egy igazán erős, rutinos csapat ellen játszottuk. Nem mi voltunk az esélyesek, de végig hittünk a jó szereplésben. Az egy ponttal elvesztett staféta után három egyéni győzelemnek köszönhetően döntetlen állással fordultunk a sorsdöntő párosokra. Ezek közül egyet sikerült megnyernünk, így igazságosnak mondható döntetlennel végződött az összecsapás, és egy nagyon fontos pontot hoztunk haza. Köszönjük a vendéglátást, sok sikert kívánunk a szeghalmi csapatnak!

Klub 120 Orosháza Titánok–DABE I. (Hódmezővásárhely) 2:6

Seres Péter, Klub 120 Titánok: – A staféta sokkolta a csapatot, ami kihatott a további mérkőzésekre is. Gratulálunk a győztesnek!

Vígh Szabolcs, DABE I.: – Egy nehéz meccsre számítottunk, de kicsivel könnyebb dolgunk volt, mert a döntő helyzetekben felénk billent a mérleg nyelve. Belvárosi Pöröly Cápák–Agrimill-Szikora BK (Mezőberény) 2-6

Tonka Pál, Pöröly Cápák: – Kicsivel nagyobb ellenállást szerettünk volna tanúsítani, de most ennyi sikerült a bajnoki címre idén is esélyes címvédő ellen.

Harmati László, Agrimill-Szikora BK: – A nagyon szimpatikus és egyre izmosodó hazaiak ellen magabiztos győzelmet arattunk. Az 1. fordulóból nem közölt eredmény:

Magamért BK Békéscsaba–Klub 120 Orosháza Titánok 5:3

Filadelfi Mihály, Magamért BK: – Több év szünet után tértünk vissza az első osztályba, így különösen fontos volt számunkra a jó rajt. A szorosan elveszített staféta után jó egyéni mérkőzéseket játszottunk, így a páros meccsek előtt már biztos volt a pontszerzés, amit sikerült megdupláznunk, így értékes győzelmet arattunk.

Köszönjük a jó hangulatú, sportszerű játékot a vendégeknek, sok sikert kívánunk Nekik a továbbiakra!

Seres Péter, Klub 120 Titánok: – Az egyéni játékok szoros szettjeit megnyerő hazai csapat behúzta a mérkőzést is.

