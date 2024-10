Alaposan nekiesett egymásnak a két csapat, az első gólt a fehérváriak lőtték, de érkezett is gyorsan a lila-fehérek válasza Bencsik-Giricz Laura révén. A gyors játék azonban mindkét oldalon hibákat szült, sűrűn „elpufogtatták” a labdákat a játékosok. Négy perc gólszünet után a 8. minutában Román Dorina találata után először vezetett a nagyon szigorúan, jól védekező Békéscsaba.

A végén nagyon meg kellett izzadni a győzelemért a lila-fehéreknek

Fotó: Bencsik Ádám

A továbbiakban is a hazai csapat irányított és a félidő felénél sikerült ellépnie három góllal. A kapuban jól végezte a dolgát a portugál Jessica Ferreira, igaz a túloldali kollégája is be-bemutatott egy-egy bravúrt. A csabaiak indításból is eredményesek voltak, és a 20. percre pedig sikerült kiépíteniük egy négygólos előnyt. Ekkor időt kért a vendégek montenegrói edzője.

Szárnyaltak a lila-fehérek

Rác Sándor négy poszton is igyekezett frissíteni, de úgy tűnt, hogy így sem törik meg a lendület. Szárnyalt a Csaba, amely rendre hibára kényszerítette ellenfelét. A lila-fehérek trénere a 26. percben kérte ki először az idejét. A félidő utolsó perceiben szűkített hátrányát a Fehérvár, amely így meccsben maradt a második felvonásra.

A pihenő után két perc alatt kettőre olvadt a csabai előny, azonban hamar eszméltek a lilák és védekezésben, kapusteljesítményben (Jessica Ferreira parádézott!) és támadásban is hozva a korábbi színvonalat, egy 6–0-s rohammal kialakították az addigi legnagyobb, nyolcgólos különbséget. A vendégek edzője ki is kérte az idejét. A folytatásban három ziccert is elszórakozott a Csaba, a vendégek pedig megkezdték a felzárkózást. A csabai edző meg is unta, és magához hívta játékosait. Nagy rohanás kezdődött, rengeteg volt mindkét oldalon a labdaeladás, technikai hiba. A vendégek cserekapusa minden lövést hárított, a Fehérvár pedig egyre közelített a Csabához, amely tíz perce volt már gólképtelen. Teljesen nyílttá vált a mérkőzés, 19–16-nál jött is az újabb csabai időkérés. A hosszú hazai gólcsendet végül Bencsik Bojána törte meg, de így sem nyugodhattak meg a lilák, mert továbbra is sok helyzetük kimaradt. Izgalmassá vált a véghajrá, két perccel a vége előtt már csak egy góllal vezetett a Csaba, Lopes azonban betalált, de jött a válasz. A végén az egyenlítésért támadhatott a Fehérvár, de eladták a labdát, nyert a Békéscsaba!