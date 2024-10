Egyedül a Közép csoport maradt kiemelt meccs nélkül, ahol a Kamut és a Gádoros szabadnapos volt, Vésztőn viszont élcsapatok csatáztak, miként Kaszaperen is két bajnokesélyes csapott össze.

A Vésztőn elszenvedett vereség és az okányi döntetlen után hazai pályán ismét nyerni tudott a Sarkad. Fotó: Kiss Zoltán

Vésztőn előztek a sárrétiek

Északon a veretlen zsadányiak szabadnapjukat töltötték, a két közvetlen konkurens viszont egymással csapott össze. Vésztőn a sárrétiek éltek a hazai pálya előnyével és legyőzték az addig veretlen békésieket, ezzel pontszámban is utolérték őket, noha egy meccsel kevesebbet játszottak. Délen a kaszaperiek szerették volna elvenni a listavezető Bodzás veretlenségét, de végül be kellett érniük pontosztozkodással, így viszont nem tudtak közelebb kerülni az imponálóan teljesítő riválisukhoz.

Északi csoport

Sarkadi KLE–Bucsa SE 4–1 (2–1)

Sarkad, 60 néző. Vezette: Gyuga Zsolt.

Sarkad: Rostás (Iszáka) – Papp B., Veder (Kocsis), Mezei, Csonka, Berke, Spitzer (Bozsányi K.), Ruzsa R., Hrabovszki, Trippon, Erdei. Edző: Balogh Csaba.

Bucsa: Hegyesi – Juhos, Kulik, Nagy F., Szujó H., Czinczár, Molnár Zs., Pap S., Mile, Oláh J., Kiss G. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Gólszerző: Csonka (23.), Erdei (30., 70.), Bozsányi K. (73.), ill. Oláh J. (25.).

Balogh Csaba: – Jó első félidő produkáltunk, sok helyzetet alakítottunk ki, nagy labdabirtoklási fölény közepette. Megérdemelt három pont, jó játékvezetés mellett.

Nagy Ferenc: – A mai tervet is teljesítettük: kiálltunk, de tíz emberrel focit játszani nehéz.

Vésztői TK–Békési FC II. 4–2 (2–2)

Vésztő, 110 néző. Vezette: Bakos József.

Vésztő: Jansik – Varga T. (Szabó S.), Tóth I. F. (Szőke), Szabó Sz. (Mohácsi), Fazekas J., Balázs, Lázár T. (Bradák), Pap Sz., Kovács P., Nikula (Torzsa), Pap Zs. Edző: Kuti István.

Békés: Kolompár – D. Nagy (Kardos M.), Csikós, Minya, Nagy N. (Római T.), Kis J., Kardos I. (Mracskó.), Mihalik, Megyeri (Nagy Márk), Rácz, Rádai (Bokros). Játékos-edző: Minya István.

Gólszerző: Balázs (6.), Fazekas R. (18.), Pap Zs. (52.), Mohácsi (92.), ill. Rácz Gy. (10., 22.). Kiállítva: Mihalik (65. – második sárga lap), Csikós (67. – második sárga lap).

Kuti István: – A mérkőzés inkább csak a nevében volt rangadó, iramában kevésbé. Több szép gólhelyzetet sikerült kialakítanunk, lőttünk két kapufát is. A játékidőt végig kontroll alatt tartottuk, még ha a gólkülönbségen ez nem is látszik meg. A vendégek kétszer is egyenlítettek, de a kiállításokkal végképp eldőlt a mérkőzés. Gratulálok a csapatnak!

Minya István: – Megérdemelt a hazai győzelem.