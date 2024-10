A mostani hétvégén Szegeden került sor a XIV. IKOKU (International Karate Organisation Kyokushinkaikan kontinens-bajnokságra, amelyen 10 nemzet 300 versenyzője vett részt. A mezőnyben elindultak a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai is: a sarkadi Nintai Kyokushin Karate SE, a gyulai Samuray Kyokushin Karate Klub és az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör.

A versenyt a kemény küzdelem jellemezte, például az orosházi Szőke „TOTO” Tamás szoros küzdelemben jutott az első helyre. Kitettek magukért a sarkadiak is, hiszen Varju Csaba és Kollát Zétény nyert, a fiatal Rácz Béla harmadik lett. Bár nem nyertek érmet, de helyt álltak a gyulaiak is: Bukodi Máté, Szabó Janka, Schriffert Sára. A versenyzőket Gyenes Sándor (Sarkad), Szabó Ferenc (Gyula) és Zsiga Zsolt (Orosháza) készítette fel.

Vármegyei érmesek:

U20-as korosztály. -80 kg: 1. Kollát Zétény (Nintai Kyokushin Karate SE). -90 kg: 1. Varju Csaba (Nintai KKSE). +90 kg. 1. Szőke Tamás (Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör). U16-os –60 kg: 3.Rácz Béla (Nintai Kyokushin Karate SE).