Az Athénban sorra kerülő nemzetközi sporteseményre már régóta folyik a felkészülés, a válogatottak nagy része a tatai edzőtáborban edzett nem sokkal a kick-box Európa-bajnokságra való indulás előtt.

A kick-box Eb-re készülő Békés vármegyei válogatottak

Fotó: BMHSZ



A mostani magyar kick-box válogatottban nagy számban kaptak helyet a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői is. Régen fordult elő, hogy szinte minden szabályrendszerből van megyénkből versenyző.

Mezei Nikolett a kick-box Eb egyik legnagyobb esélyese

A négy békési klub közül a legnagyobb létszámban a Debreczeni Dezső vezette point-fighting válogatottba kerültek be versenyzők. Az Európa-bajnokság egyik nagy magyar esélyesének ugyanakkor a battonyai Barátság SE világ- és Európa-bajnoka, Mezei Nikolett számít. Ugyanez a megállapítás masters válogatott esetében érvényes a Kondorosi Kick-box SE sportolójára, Kovács Mariannára.

Nem számít újdonságnak az, hogy a formagyakorlatosok is eredményes tagjai a magyar felnőtt kick-box csapatnak. Puravecz Péter, aki nem csak „tréner”, de a formagyakorlat válogatott szövetségi kapitánya is, érthető módon így még nagyobb felelősséggel készítette fel tanítványait az Eb-re.

A versenyre kiutaznak az edzők is: Debreczeni Dezső, Dohányos András, Litauszki László, Puravecz Péter, Rádai Roland ottléte biztosan nagy segítséget jelent a versenyzőknek. A három magyar versenybíró egyike pedig a mezőberényi HED-LAND Sportcsarnok SE-hez tartozó Schaffer Katalin lesz.

A versenyt az olimpiai játékok színhelyén található patinás Olympic Velodrome (kerékpáros) stadionban rendezik, amelyben összesen 5250 férőhellyel rendelkezik.

Ami a menetrendet illeti, november 2-án szombaton érkeznek meg a magyar versenyzők, utána kerül sor a mérlegelésre. Másnap tartják, a versenybírók, a versenyorvosok és az edzők szokásos értekezletét, majd jön a sok mindent eldöntő sorsolás és a megnyitó ünnepség. A selejtezők hétfőn kezdődnek. November 5-én, kedden szintén küzdelmi selejtezők és az első formagyakorlat verseny kerül lebonyolításra. Szerdán és csütörtökön a selejtezők mellett a formagyakorlat versenyeit bonyolítják le. November 8-án kerül sor a döntők első részére és az ünnepélyes eredményhirdetésre, 9-én tartják a döntők utolsó részét, este pedig „Sayonara party” zárja az Európa-bajnokságot.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjaihoz tartozó válogatottak a következő versenyszámokban indulnak.

Point-fighting szabályrendszer. 79 kg: Viczián Dániel. 94 kg: Opauszki Dávid. 55 kg: Petró Lili. Női csapat, benne Petró Lili (mindannyi Békéscsabai JALTE-Debreczeni team). Masters, 65 kg: Kovács Marianna (Kondorosi Kick-box SE).

Light-contact. 65 kg: Mezei Nikolett (Barátság SE, Battonya). Masters, 94 kg: Dohányos András (Békéscsabai JALTE-Dohányos team). 65 kg: Kovács Marianna.

Kick-light. 65 kg: Mezei Nikolett. Masters, 94 kg: Dohányos András. 65 kg: Kovács Marianna.

Full-contact. 81 kg: Kellner Zsolt (Békéscsabai JALTE-Dohányos team).

Formagyakorlat szabályrendszer. Kreatív pusztakezes: Brebovszky Zoltán, Halustyik Cintia. Kreatív fegyveres: Brebovszky Zoltán. Zenés pusztakezes: Brebovszky Zoltán, Halustyik Cintia. Zenés fegyveres: Brebovszky Zoltán. Csapat: Brebovszky Zoltán (mindketten Contact Kick-box, Thai-box Klub Orosháza).