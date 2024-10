Mohácsi TE–Zengő Alföld Orosházi KC 30–26 (13–16)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Mohács, 250 néző. Vezette: Kriskó Ádám, Petrik-Varga Ádám.

Orosháza: Madera-Domokos – Pécsi 1, Baráth 2, Zavaczki 2 (1), Ács 4, Kenyeres 6, Kozma 2. Csere: Reszegi (kapus), Péter, Petri, Gara, Vass 8, Bedron 1, Patyi, Leczkési, Gutecz. Edző: Törő Szabolcs. A Mohács legjobb góldobói: Bozsovics 7, Kaló 7, Rittlenger 6.

Kiállítások: 6, ill. 16 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/1.

Törő Szabolcs együttese kiváló védekezéssel rukkolt ki, és a félidő derekáig 9–5-ös vezetésre tett szert. Időkérés után egy gólra is visszazárkózott a Mohács, a szünet előtti percek azonban ismét a vendégek tervei szerint alakult. A második félidőre visszaesett a látogatók helyzetkihasználása, és a védőmunkájuk is felpuhult. A Duna-partiak a 39. percben 19–18-nál átvették a vezetést és ki sem adták már az irányítást a kezükből. A 46. percben 22–22-nél volt utoljára döntetlen az állás, onnan egy ötös szériával elhúztak és biztosan nyerték a találkozót.

Törő Szabolcs: – Az első félidő rendben volt, bár ott is akadt gond a helyzetkihasználással. A második félidőben összezuhantunk és nem tudtunk átlendülni a holtponton.