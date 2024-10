Most már Magyarországon vagyok, igaz még rehabilitáción, de túl egy műtéten, aminek a varratszedése is megtörtént – fogalmazott Kempf Zozo, aki arról is beszámolt, hogy sok csomagot kapott a szponzoraitól, aminek egy részét testvére vitte el hozzá, hogy megmutassa.

Kempf Zozo azt mondta, hosszú az út, de rajta van.

– Igaz, még sok idő mire teljesen regenerálódok, de szerettem volna megköszönni mindenkinek a támogatást ebben a nehéz időszakban is. Hosszú lesz az út, de rajta vagyok – tette hozzá Kempf Zozo. A klasszis gyulai kerékpáros a svájci BMX freestyle Európa-bajnokságon szenvedett súlyos arcsérülést, több helyen arccsonttörést, amikor tökéletes gyakorlat befejezése után egy visszafordulásból balszerencsésen ért talajt.