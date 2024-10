Bő egy hete, amikor a Szentlőrinc vezette a mezőnyt és a mostani ellenfél állt közvetlen mögötte, sokan féltették az akkor még sereghajtó lilákat a rájuk váró két mérkőzéstől, ám a listavezető elleni hazai derbit átlag feletti csapatteljesítménnyel és nagy akarással eredményesen megoldották. Most pedig a mezőny legtermékenyebb riválisa, a Kazincbarcika következik, amely azóta szintén hátrébb csúszott.

Pusztai Andrásék részéről a Kazincbarcika ellen is az a fajta egészséges agresszivitás kell majd hétvégén, ami múlt vasárnap jellemezte őket. Fotó: Kiss Zoltán

A Kazincbarcika a legtermékenyebb csapat

Az Erős Gábor által vezetett házigazdák három nyeretlen meccsel indították az új bajnokságot, majd egy négyes nyerő szériával küzdötték fel magukat a második helyre, de jött az elmúlt hétvége, amikor a Kozármisleny legyőzte őket a sajóvölgyi városban, így most 13 ponttal az 5. helyen tanyáznak. Az Előre FC a Szentlőrinc elleni bravúrjával ötmeccses nyeretlen szériát szakított meg, így már csak négy egységgel van elmaradva az aktuális ellenfelétől.

– A kazincbarcikaiak remek játékosokat szedtek össze erre az évre, ami a teljesítményükön is meglátszik. Focizó csapatuk van olyan rutinos labdarúgókkal, mint az ex-debreceni Bódi Ádám, Kártik Bálint, Varga József, a brazil származású Lucas. Az ő kreativitásuk révén különösen az előrejátékban jeleskednek. Sok helyzetet tudnak kialakítani és Pethő Bence vezérletével a gólokkal sem maradtak adósak. Nem véletlen, hogy a mezőnyben magasan ők szerezték a legtöbb találatot – festett hiteles jelenképet az egykori vegyészcsapatról Csató Sándor, a csabaiak vezetőedzője, ezzel pedig tulajdonképpen a hatásos ellenszerre, a szervezett védőmunkára is utalt burkoltan.

Fegyelmezett védekezésre lesz szükség

Tény, hogy a Sajó-partiak az eddigi bajnoki mérkőzéseiken csupán a BVSC kapuját hagyták érintetlenül, mindenki másét legalább kétszer bevették, de a Budafoknak például ötször, a Tatabányának pedig hétszer találtak be.

– A Szentlőrinc elleni győzelem felszakított egy gátat, egyszeriben kiváló hangulatban teltek az edzések, visszatért az öltözőbe a „zrika”, vagyis egészséges mederbe terelődtek a mindennapok. Bízom benne, hogy ez az állapot hosszútávú lesz, és tartósan kilépünk abból a gödörből, amibe hetekkel ezelőtt sodortuk önmagunkat! Az elmúlt heti eredmények egyébiránt tovább erősítették azt a tényt, hogy ebben a bajnokságban nincsenek favorit csapatok és lefutott meccsek. Mindenki okozhat meglepetést, nekünk is ez lesz a célunk vasárnap az elmúlt heti löketet kihasználva. Nyilvánvaló, hogy a fegyelmezett védekezés lesz a pontszerzés záloga, illetve a támadások során a jó döntések meghozatala, mert biztosan megleszek azok a lehetőségeink, amikkel akár a győzelmet is megszerezhetjük – bizakodott Csató Sándor, akinek a merítési lehetőségét csupán egy-két sérült játékos nem teszi teljessé.